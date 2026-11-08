Deniss Meļņiks rezultatīvi piespēlē, "Falkirk" gūst svarīgu uzvaru Skotijas premjerlīgā
Latvijas futbola izlases aizsargs Deniss Meļņiks svētdien Skotijas premjerlīgas mačā asistēja vārtu guvumā un palīdzēja "Falkirk" komandai izcīnīt uzvaru.
"Falkirk" viesos ar rezultātu 5:2 (4:0) pārspēja iepriekšējās sezonas vicečempioni Edinburgas "Heart of Midlothian", pārņemot no pretiniekiem trešo vietu turnīra tabulā.
Meļņiks ceturto spēli pēc kārtas bija "Falkirk" starta vienpadsmitniekā un otro maču pēc kārtas laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Spēles 79. minūtē latvietis par nesportisku rīcību saņēma dzelteno kartīti.
Cīņas 33. minūtē pēc Meļņika piespēles no malas Džeikobs Marels ar galvu raidīja bumbu vārtos un panāca 3:0 viesu labā. Marels Folkērkas komandai guva divus vārtus, bet pa vieniem iesita Finlijs Bārbruks, Ouens Īmss un Līems Hendersons.
Mača 47. minūtē rezultāts bija jau 5:0 viesu labā, bet otrajā puslaikā pretiniekiem pa vārtiem guva Sabri Genduss un ar 11 metru soda sitienu Klaudiu Braga.
Tikmēr Kristeram Toberam ir aizkavējusies atgriešanās laukumā pēc ceļgala traumas ārstēšanas, viņa pārstāvētajai "Aberdeen" sestdien ar 0:4 kapitulējot Edinburgas "Hibernian".
"Falkirk" ar 21 punktu 13 mačos turnīra tabulā ieņem trešo vietu, kamēr "Aberdeen" ar 11 punktiem 12 cīņās ierindojas pirmspēdējā pozīcijā 12 komandu konkurencē.