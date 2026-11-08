Sandi Vilmani traumējušais rupeklis Vilsons izsprūk no papildu soda
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vašingtonas "Capitals" uzbrucējam Tomam Vilsonam netika piemērots papildu sods par pārkāpumu pret latviešu hokejistu Sandi Vilmani, vēsta žurnālists Eliots Frīdmans.
Tom Wilson will not face any supplemental discipline for this hit on Sandis Vilmanis, per @FriedgeHNIC. https://t.co/Exb0nUI1Lx— Sportsnet (@Sportsnet) November 8, 2026
Vilmaņa un aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" sestdien Vašingtonā ar 3:4 zaudēja vietējai "Capitals" komandai.
Spēles sākumā pēc Vilsona grūdiena apmalē Vilmanis pameta laukumu un tajā neatgriezās. Vilsons saņēma 5+10 minūšu sodu un tika noraidīts līdz spēles beigām.
Vilmaņa traumas smagums šobrīd nav zināms, taču "Panthers" pirms svētdienas spēles no Amerikas Hokeja līgas (AHL) izsaukusi uzbrucēju Džeku Devainu latvieša aizvietošanai.
Vilsons ir pazīstams ar savu fizisko spēles stilu, taču kopš 2024. gada marta viņš nav ticis diskvalificēts. Kopš debijas NHL 2013. gadā Vilsons ir līderis visā līgā pēc soda minūšu skaita - 921 spēlē viņš sakrājis 1679 soda minūtes, kas ir gandrīz par 600 vairāk nekā otrajā vietā esošajam spēlētājam šajā laika posmā.
Garākā diskvalifikācija Vilsona karjerā bija 14 spēļu diskvalifikācija 2018. gadā, kas tika piemērota par neatļautu spēka paņēmienu, trāpot pa galvu Sentluisas "Blues" uzbrucējam Oskaram Sundkvistam. Pēc apelācijas iesniegšanas sākotnējais 20 spēļu sods tika samazināts līdz 14 spēlēm.