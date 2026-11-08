Latvijas lakrosa dāmu izlase ar uzvaru noslēdz Eiropas čempionātu
Latvijas sieviešu "sixes" lakrosa izlase svētdien Spānijā Eiropas čempionātā ieņēma devīto vietu. Izšķirošajā mačā latvietes ar 13:8 (5:3, 4:3, 1:1, 3:1) uzvarēja Zviedrijas valstsvienību.
Džeimija Lasda Latvijas izlasē izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, Suzanna Peniķe iekrāja sešus (2+4) punktus, vēl divus vārtus guva Valerija Bernāne, bet vēl pa vienam precīzam metienam padevās Līvai Balodei, Elīnai Cēburai, Almai Najai, Elīnai Rupertei, Esterei Urbančikai un Ievai Zeiļukai.
Pretinieču labā trīs vārtus guva Kiera Runske.
Pirmajā cīņā par devīto vietu latvietes piektdien ar 15:4 uzvarēja Austriju, bet sestdien pusfinālā ar 13:6 apspēlēja Šveici.
Jau ziņots, ka pirmajā spēlē Latvijas izlase ar 14:6 uzvarēja Francijas izlasi, otrajā mačā ar 14:15 piekāpās Polijas valstsvienībai, trešajā duelī ar 3:26 zaudēja Izraēlai, bet pēc tam ar 21:8 guva virsroku pār Portugāli.
Eiropas čempionātā startē 18 komandas, kas sadalītas četrās grupās - divās pa piecām un divās pa četrām komandām.
Pēc grupu turnīra komandas no piektdienas līdz pirmdienai turpina cīņu izslēgšanas spēlēs un mačos par vietu sadalījumu.
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Katras grupas divas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet visas četras pusfinālistes automātiski kvalificējās 2027. gada pasaules čempionātam. Ceturtdaļfinālā zaudējušās komandas turpina cīņu izslēgšanas spēļu zarā par piekto vietu, kuras ieguvēja izcīnīs pēdējo ceļazīmi uz galveno olimpisko atlasi.
"Sixes" (seši pret seši) ir lakrosa veids, kas iekļauts 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu programmā, un Eiropas čempionāts ir pirmais no atlases posmiem uz Olimpiādi. Otrais kvalifikācijas posms būs pasaules čempionāts, kuram no Eiropas kvalificēsies piecas labākās izlases. Savukārt pasaules čempionātā tiks sadalītas četras ceļazīmes uz Olimpiādi, kurā startēs pa sešām vīriešu un sieviešu izlasēm.
Mājiniekiem amerikāņiem vieta olimpiskajā turnīrā ir garantēta, bet pēdējās kvalifikācijas cīņas par vienu vai divām olimpiskajām ceļazīmēm norisināsies 2028. gada sākumā īpašā atlases turnīrā.
Latvijas sieviešu "sixes" lakrosa izlases sastāvs:
Signe Araka, Līva Balode, Valērija Bernāne, Elīna Cēbura, Nensija Kalniņa, Džeimija Lasda, Alma Naja, Suzanna Peniķe, Elīna Ruperte, Estere Urbančika, Līga Vilka un Ieva Zeiļuka.
Latvijas valstsvienību turnīrā vada treneri Grečena Lasda, Ieva Vilks, Lea Saksa un Inga Ametere.