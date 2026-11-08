Aizsaulē devusies sporta pedagoģe Ruta Kļaviņa
Foto: Mārtiņš Plūme/LETA
Ruta Kļaviņa
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Aizsaulē devusies sporta pedagoģe Ruta Kļaviņa

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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7. novembrī 91 gada vecumā aizsaulē devusies sporta pedagoģe Ruta Kļaviņa.

Aizsaulē devusies sporta pedagoģe Ruta Kļaviņa...

Latvijas Paralimpiskās komitejas paziņojumā teikts, ka izcilās sporta pedagoģes un treneres Kļaviņas ieguldījums Latvijas parasportā ir "nenovērtējams".

"Viņas 1993. gadā dibinātais Jelgavas rehabilitācijas un sporta klubs "Cerība" daudziem cilvēkiem ar invaliditāti ne tikai pavēra iespēju iesaistīties sportā, bet arī rast domubiedrus, sajust piederību un noticēt saviem spēkiem. Viņas pašaizliedzīgais darbs, zināšanas un sirdsdegsme atstājuši paliekošas pēdas Latvijas parasporta vēsturē," teikts paziņojumā.

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