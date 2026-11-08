Pasaules U-20 čempionāta augstākajā divīzijā Krievija var nomainīt Norvēģiju. Ja vispār tiks ielaista Kanādā
Norvēģijas U-20 vīriešu hokeja izlasi 2027. gada pasaules junioru čempionātā, iespējams, aizstās Krievijas valstsvienība, vēsta Norvēģijas Hokeja asociācija.
Jau ziņots, ka oktobra beigās Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Gaidāmajās junioru meistarsacīkstēs latviešiem paredzēts spēlēt B grupā ar Čehiju, Kanāda un Šveici, kā arī Norvēģiju. IIHF publicētajā turnīru sarakstā Norvēģija joprojām ir atrodama starp pasaules junioru čempionāta augstākās divīzijas turnīra dalībniecēm.
Norvēģijas Hokeja asociācija vēsta, ka sestdien saņēmusi informāciju no IIHF, ka pēc CAS lēmuma krievi atgriezīsies pasaules junioru čempionāta augstākajā divīzijā, ieņemot Norvēģijas vietu, kamēr norvēģiem nāksies spēlēt pēc spēka otrajā divīzijā.
"Mēs esam informēti par situāciju un pasākumiem, kurus IIHF uzskata par nepieciešamiem, un tuvākajās dienās gaidīsim papildu informāciju no IIHF. Jau iepriekš esam skaidri pauduši savu nostāju jautājumā par Krievijas dalību, uzskatot, ka tai nevajadzētu būt iespējai piedalīties starptautiskos turnīros, kamēr turpinās karš Ukrainā. Tas arī skaidri parāda visas praktiskās grūtības un tūlītējās sekas visiem iesaistītajiem, ja valstis tiek nekavējoties atjaunotas dalībai," norādīja Norvēģijas Hokeja asociācijas ģenerālsekretārs Peters Salstens.
Pasaules junioru čempionāts no 26. decembra līdz 5. janvārim norisināsies Kanādā, kas iepriekš pavēstīja, ka neplāno krievu hokejistiem izsniegt vīzas dalībai šajā turnīrā.
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"Kanāda ir skaidri norādījusi, ka Krievijas spēlētājiem netiks izsniegtas vīzas dalībai pasaules junioru čempionātā. Turklāt vairākas dalībvalstis ir paziņojušas, ka nepiedalīsies čempionātā vai nevēlas spēlēt pret Krieviju. Tas liek mums cerēt, ka pēdējais vārds par mūsu dalību Kanādā decembrī vēl nav teikts," norādīja Salstens, piebilstot, ka vēl gaida papildu informāciju no IIHF.
Jau vēstīts, ka par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.