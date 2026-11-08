53 sarkanās kartītes! Futbola spēle Brazīlijā pārvēršas vājprātā
Brazīlijas Minasžeraisas štata čempionāta otrās divīzijas U-20 klubu pusfināls iekļuva rekordu grāmatās, kad “Uberlandia” un “Mamore” spēlētāji sarīkoja laukumā īstu kauju, liekot galvenajam tiesnesim parādīt 53 sarkanās kartītes.
Otrajā puslaikā, kad “Mamore” izvirzījās vadībā ar 3:1, šī kluba spēlētājs pēc vārtu guvuma neizdomāja neko labāku, kā izsmiet pretinieku rezervistu spēlētājus. Tas izraisīja masu kautiņš, kurā iesaistījās abu komandu futbolisti, tostarp rezervisti, kā arī treneru štābu pārstāvji.
Tiesnesis no laukuma noraidīja 21 “Mamore” un 22 “Uberlandia” futbolistus. Sarkanās kartītes saņēma arī astoņi treneri un divi komandu administrācijas pārstāvji. Kopumā tika noraidīti 53 cilvēki, 24 “Uberlandia” komandā un 29 “Mamore” komandā, kas ir jauns pasaules rekords. Pēc tam tiesnesis spēli pārtrauca.
Brazīlijas izdevums “O Tempo” vēsta, ka notiekošā vājprāta dēļ tika izsaukta militārā policija. “Parque do Sabia” stadions cietis pamatīgus postījumus.
Iepriekšējais rekords bija 36 sarkanās kartītes 2011. gada 27. februārī Argentīnas piektās līgas spēlē starp “Club Atletico Claypole” un “Victoriano Arenas”.
“Uberlandia” vēlāk paziņoja, ka atsakās spēlēt atbildes pusfināla spēli, jo masveida noraidījumu dēļ viņu pretiniecei “Mamore” ir palikuši tikai septiņi spēlētāji, kuri būtu drīkstējuši doties laukumā. Savu paziņojumu klubs nosauca par “godīgas spēles žestu”, jo tādējādi “Mamore” automātiski iekļūst finālā.