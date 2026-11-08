Latvijas hokejisti triumfē Vācijas kausā, pēdējā spēlē sakaujot Austriju
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Diseldorfā trešajā Vācijas kausa ("Deutschland Cup") spēlē ar 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) pārspēja Austriju un turnīru noslēdza pirmajā vietā.
Latvijas izlases labā divus vārtus guva Renārs Krastenbergs, bet pa reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Bruno Osmanis, Fēlikss Gavars, Rūdolfs Polcs un Raimonds Vītoliņš.
Latvijas izlases vārtus sargāja Gustavs Dāvis Grigals, kurš atvairīja 29 no 31 metiena, tiekot galā ar 93,55% raidījumu.
Pēc spēlētām nepilnām desmit minūtēm Latvijas pretuzbrukumu pēc Kristapa Skrastiņa piespēles ar precīzu metienu noslēdza Osmanis, bet nepilnas trīs minūtes vēlāk vairākumā Latvijas pārsvaru dubultoja Gavars.
Pirmās trešdaļas beigās Latvijas hokejisti tika pie vēl viena vairākumā, kuru ar gūtiem vārtiem noslēdza Krastenbergs. Viņš tika pie atlēkušās ripas un izpildīja piespēli uz vārtu priekšu, kur trāpīja pretiniekam pa kāju, un ripa no austrieša nonāca vārtos.
Otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm Krastenbergs guva vēl vienus vārtus vairākumā, un aptuveni divas ar pusi minūtes vēlāk Polcs pēc burzmas vārtu priekšā iebakstīja ripu vārtos, rezultātam kļūstot 5:0.
Otrās trešdaļas turpinājumā austrieši atguva divus vārtus, precīziem esot Benjaminam Baumgartneram un Vincecam Roreram.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Trešā perioda vidū sestos Latvijas vārtus guva Vītoliņš, kurš raidīja ripu austriešu vārtos no tuvas distances. Atlikušajā spēles laikā vārti vairs netika gūti, un latvieši izcīnīja pārliecinošu panākumu.
Pirmajā turnīra mačā ceturtdien Latvijas izlase pagarinājumā ar 3:2 pieveica Slovākiju, bet Vācija ar 3:0 pārspēja Austriju. Sestdien Latvijas izlase ar 3:1 pārspēja Vāciju, bet Slovākija ar 6:1 - Austriju.
Harijam Vītoliņam izlasē palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš un Raimonds Vilkoits, vārtsargu treneris Artūrs Irbe, video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlase "Deutschland Cup" ir startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. "Covid-19" ierobežojumu dēļ šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Pērn Latvijas izlase turnīrā izcīnīja vienu panākumu, iegūstot trešo vietu.
Vācijas kausa izcīņa notiek kopš 1987. gada. Šis ir 37. "Deutschland Cup" turnīrs.
Latvijas izlase decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Špiška Nova Vesā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas izlases sastāvs "Deutschland Cup":
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Ralfs Bergmanis (Jihlavas "Dukla", Čehija), Niks Feņenko (Bordo "Boxers", Francija);
uzbrucēji - Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Rodrigo Ābols ("Bern", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Renārs Krastenbergs (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Kristaps Skrastiņš (Forarlbergas "Pioneers", Austrija), Patriks Zabusovs (Jelgavas "Zemgale"/GBTU), Fēlikss Gavars ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Vītoliņš ("Sonderjyske", Dānija), Emīls Veckaktiņš ("Sierre", Šveice), Bruno Osmanis (Upsalas "Almtuna", Zviedrija), Daniels Serkins ("Basel", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Mogo"/RSU), Dāniels Andersons ("Liepājas hokeja komanda")