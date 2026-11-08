Latvijas handbola izlase EČ kvalifikācijas mačā piekāpjas titulētajai Francijai
Latvijas vīriešu handbola izlase svētdien Jelgavā 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā savā laukumā ar 29:44 (15:25) piekāpās Francijas valstsvienībai.
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar desmit gūtiem vārtiem bija Jānis Pāvels Valkovskis, pieci precīzi metieni padevās Leonardam Valkovskim un Valdim Kalniņam, bet četrus vārtus guva Rauls Erlends Serafimovičs.
Trīskārtējās Eiropas čempiones Francijas vienībā ar sešiem gūtiem vārtiem izcēlās Igo Deskā, bet pa pieciem vārtiem guva Melvins Ričardsons, Dika Mems un Tibo Briē.
Pirmajā cīņā Latvijas izlase trešdien izbraukumā ar 24:33 piekāpās Polijai, bet ceturtdien Francija savā laukumā ar 34:27 pieveica Rumāniju.
Latvijas izlases galvenā trenera Margota Valkovska rīcībā no 16 izraudzītajiem spēlētājiem 11 ikdienā pārstāv ārvalstu klubus Vācijā, Norvēģijā, Čehijā, Rumānijā, Šveicē un Spānijā. Latvijas klubos spēlē pieci valstsvienības handbolisti, tai skaitā četri Dobeles "Tenax" pārstāvji un viens "Armijas sporta klubs"/"Murjāņu Sporta ģimnāzija" (ASK/MSĢ) komandas spēlētājs.
Kvalifikācijas turnīra pirmajās spēlēs Latvijas izlasei nevar palīdzēt vairāki pieredzējuši spēlētāji. Pēc meniska operācijas rehabilitāciju iziet Dainis Krištopāns, potītes savainojuma dēļ šajās spēlēs izlasei nepalīdz līnijas pozīcijas spēlētājs Jevgeņijs Rogonovs, bet personisku apstākļu dēļ komandai nepievienojās Artūrs Meikšāns un Ņikita Pančenko.
Latvijas valstsvienības galvenajam trenerim Margotam Valkovskim izlasē asistē Aleksandrs Pētersons un Sandris Veršakovs, bet par vārtsargu sagatavošanu atbild Dainis Putra.
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2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Latvijas izlase sacenšas vienā grupā ar Francijas, Polijas un Rumānijas valstsvienībām.
Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks 2028. gada janvārī, iekļūs katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Trešo vietu salīdzinājumā tiks ņemti vērā tikai četru spēļu rezultāti ar grupas pirmās un otrās vietas ieguvējām komandām.
Kvalifikācijas spēles tiek izspēlētas trīs kārtās pa divām spēlēm katrā, komandām aizvadot mājas un izbraukuma spēles.
Kvalifikācijas logi izlasēm ir novembrī, kā arī nākamā gada martā un maijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice);
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kreisie malējie - Kristers Suharevs, Emīls Vilsons (abi - "Tenax"),
kreisie ārējie - Einārs Borisovs ("Aurich", Vācija), Roberts Rancāns (Bajamares "Minaur", Rumānija), Endijs Šnepsts (Zubržu "Robe", Čehija), Jānis Pāvels Valkovskis ("Lemgo", Vācija);
saspēles vadītāji - Endijs Kušners ("Flensborg", Vācija), Marks Lilienfelds ("2000 Coburg", Vācija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Tenax");
līnijas spēlētāji - Ralfs Sproģis (ASK/MSĢ), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija);
labie ārējie - Valdis Kalniņš ("Elverum", Norvēģija);
labie malējie - Andis Bors ("Villa de Aranda", Spānija), Mārtiņš Misulis ("Erlangen", Vācija).