"Liepāja" tomēr salauž "Grobiņas" pretestību - ar uzvarām futbola sezonu noslēdz arī "Auda" un "Jelgava"
"Auda", "Jelgava" un "Liepāja" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas noslēdzošās kārtas mačos izcīnīja uzvaras, bet "Daugavpils" un "Super Nova" cīnījās neizšķirti.
"Jelgava" savā laukumā ar 4:0 (2:0) sagrāva Ogres "United", kas nākamsezon vairs nespēlēs virslīgā. Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Martins Hašeks, kurš pirmā puslaika turpinājumā otro reizi raidīja bumbu ogrēniešu vārtos un dubultoja pārsvaru. Otrajā puslaikā mājinieku labā vēl vārtus guva Tomašs Ratajs un Maksims Semeško, laukuma saimniekiem tiekot pie pārliecinošas uzvaras.
Savukārt Dienvidkurzemes derbijā "Liepāja" viesu lomā ar 2:1 (1:1) uzvarēja "Grobiņu". Pirmā puslaika vidū "Grobiņas" labā vārtus guva Artjoms Puzirevskis, taču 29. minūtē rezultāts kļuva neizšķirts pēc Džozefa Oloko precīzā raidījuma. Pirmā puslaika izskaņā liepājniekus mazākumā atstāja Žuāu Pedru jeb Taliska, kurš nopelnīja otro dzelteno kartīti. Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 20 minūtēm Oloko vēlreiz raidīja bumbu "Grobiņas" vārtos un izvirzīja vadībā "Liepāju".
Savukārt "Auda" viesos ar 2:1 (1:0) pārspēja "Tukums 2000", noslēdzot sezonu ar trīs panākumiem pēc kārtas. Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, "Audu" vadībā izvirzīja Olabandžo Ogundži, bet 76. minūtē pārsvaru dubultoja Mohamuds Fofanā. Aptuveni divas minūtes vēlāk "Tukums 2000" rindās 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Bogdans Samoilovs.
Tikmēr "Super Nova" savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili". Pirmajā puslaikā pēc spēlētas teju pusstundas daugavpilieši tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Maksimvs Kopilovs.Mājinieki panāca neizšķirtu pēc otrajā puslaikā spēlētām 13 minūtēm, kad vārtus guva Raivis Ķiršs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēdējā kārtā notika tikai četras no piecām spēlēm, jo sudraba medaļas nodrošinājusī "Riga" sestdien paziņoja, ka uz maču ar čempioni RFS komanda laukumā neizies. Lēmums tiek skaidrots ar to, ka šai spēlei vairs nav sportiskas nozīmes, kā arī netaisnīgumu, ar ko klubs ir saskāries visas sezonas garumā - "sistemātiskām un rupjām tiesnešu kļūdām".
Visu vietu ieguvējas virslīgā jau bija noskaidrotas pirms pēdējās kārtas. Par čempioni kļuva RFS, kas ir nodrošinājusi vietu 2027./2028. gada sezonas Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā, otro vietu izcīnīja "Riga", trešo - "Auda" un ceturto - "Daugavpils", visām iegūstot tiesības nākamajās sezonā startēt UEFA Konferences līgas kvalifikācijas turnīrā. Piektā ir finišējusi "Liepāja", sestā - "Super Nova", septītā - "Jelgava", astotā - Grobiņa, devītā - "Tukums 2000" vienība, kas aizvadīs pārspēles par palikšanu virslīgā, bet desmitā - Ogres "United", kam virslīga būs jāatstāj.
2026. gada sezonā čempionāts tika aizvadīts četros apļos.