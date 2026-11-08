Latvijas šāvēji izcīna pasaules čempionāta zeltu komandu sacensībās Katarā
Latvijas ložu šāvēju vīriešu izlase – Lauris Strautmanis, Emīls Vasermanis un Ernests Erbs – svētdien izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionāta komandu sacensībās 25 metru distancē ātršaušanā ar mazkalibra pistoli.
Sacensībās, kurās Latvijas komanda demonstrēja izcilu precizitāti un stabilitāti, mūsu sportisti kopsummā iekrāja 1703 punktus. Sīvā cīņā par zeltu latviešiem izdevās pārspēt Dienvidkorejas izlasi, kas ar 1700 punktiem izcīnīja sudraba medaļas, savukārt uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Ukrainas komanda ar 1697 punktiem.
Zelta panākumu kaldināja visi trīs Latvijas izlases pārstāvji. Vislabāko rezultātu sasniedza Strautmanis, kurš sašāva 573 punktus (tostarp 20 trāpījumi centra desmitniekā). Vasermanis komandas kontu papildināja ar 566 punktiem (15 centra desmitnieki), bet Erbs pievienoja 564 punktus (15 centra desmitnieki).
Individuālajā vērtējumā, kurā startēja 42 šāvēji, Strautmanim līdz medaļai pietrūka pavisam maz – viņš ierindojās augstajā ceturtajā vietā, no bronzas godalgas atpaliekot tikai par vienu punktu. Vasermanis individuāli izcīnīja devīto vietu, bet Erbs sacensības noslēdza 14. pozīcijā.
Par pasaules čempionu individuālajā vērtējumā kļuva francūzis Kevins Šapons, kurš sašāva 578 punktus. Sudraba godalgu ieguva ukrainis Pavlo Korostiļovs (576 punkti), bet bronzu – somu šāvējs Sampo Voutilainens (574 punkti).
Kā uzsver Latvijas Šaušanas federācija, izcīnītais pasaules čempionu tituls ir izcils panākums, kas apliecina mūsu sportistu augsto meistarību un spēju pārliecinoši konkurēt ar planētas spēcīgākajiem šāvējiem.