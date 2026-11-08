"Warriors" turpina uzvaru gājienu arī bez Porziņģa - komanda dramatiskā mačā izcīna septīto panākumu pēc kārtas
Goldensteitas "Warriors" sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcīnīja septīto panākumu pēc kārtas.
"Warriors" savā laukumā ar 126:119 (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9) pagarinājumā uzvarēja Orlando "Magic".
Mājinieku uzvaru ar 41 punktu, sešām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām sekmēja Stefens Karijs, Jaksels Lendeborgs iekrāja 23 punktus un astoņas bumbas zem groziem, kamēr Brendins Podžemskis guva vēl 15 punktus.
Orlando komandā ar 30 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Francs Vāgners, bet 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas iekrāja Tristans da Silva.
Vasarā divu gadu vienošanos ar "Warriors" noslēdza Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, taču veselības problēmu dēļ viņš komandai nepievienojās un piektdien pavēstīja, ka uz laiku pametīs basketbolu.
"Warriors" ar septiņām uzvarām desmit spēlē Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu, kamēr "Magic" ar bilanci 2-7 Austrumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.
Citā mačā pie astotās uzvaras pēc kārtas tika Sanantonio "Spurs", kas izbraukumā ar 125:103 (22:20, 42:29, 45:27, 16:27) pārspēja Portlendas "Trail Blazers".
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Viesu rindās Viktors Vembanjama ar 29 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais, Devins Vesels guva 15 punktus, bet ar 14 punktiem maču noslēdza Stefons Kāsls un Džulians Šampanī.
Mājiniekus no zaudējuma neglāba Deni Avdija un Skots Hendersons, kuri guva attiecīgi 15 un 13 punktus. "Spurs" ar astoņām uzvarām un diviem zaudējumu ir Rietumu konferences vicelīdere, bet "Trail Blazers" ar sešiem panākumiem deviņās cīņās atrodas astotajā vietā.