Girgensona "Lightning" izglābjas no zaudējuma un izrauj uzvaru NHL mača papildlaikā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons un Tampabejas "Lightning" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja uzvaru pagarinājumā.
"Lightning" viesos ar 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Minesotas "Wild". Girgensons uz ledus bija 17 minūtes un desmit sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus un uzvarēja 16 no 25 iemetieniem, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmās trešdaļas ievadā 2:0 mājinieku labā panāca Bleiks Kolmens un Maksims Šabanovs, bet otrajā periodā, gūstot vārtus vairākumā, "Wild" pārsvaru samazināja Džeiks Gencels.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm Šabanovs atguva mājiniekiem divu vārtu pārsvaru, taču turpinājumā laukuma saimnieku vārtos ripu raidīja Gencels un Šarls Eduārs d'Astuss, kurš izlīdzināja rezultātu trīs ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām.
Pagarinājumā "Lightning" uzvaru atnesa Ņikita Kučerovs, gūstot vārtus vairākumā.
Uzvarētāju vārtus sargāja Deniss Hildebijs, kurš tika galā ar 19 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Kelvins Pikārs atvairīja 30 ripas.
"Lightning" ar 24 punktiem 16 spēlēs Austrumu konferencē ieņem ceturto vietu, bet "Wild" ar 28 punktiem 19 mačos Rietumu konferencē saglabā pirmo vietu.
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Tikmēr Teodors Bļugers un Toronto "Maple Leafs" mājās ar 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) iekāpās Monreālas "Canadiens".
Bļugers spēlēja desmit minūtes un 51 sekundi, kuru laikā bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienā no pieciem iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3.
Pirmajā trešdaļā divus "Canadiens" vārtus guva Alekss Ņūhuks, bet otrajā periodā 3:0 panāca Kriss Kraiders. Trešajā trešdaļā minūtes nogrieznī viesu vārtos ripu raidīja Viljams Nīlanders un Gevins Makena, samazinot vietu pārsvaru līdz vienam precīzam metienam, taču nepilnas astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām Monreālas komandai divu vārtu pārsvaru atjaunoja Zaks Bolduks.
"Maple Leafs" ar 18 punktiem 18 cīņās Austrumu konferencē ierindojas 11. pozīcijā, bet "Canadiens" ar 25 punktiem 17 spēlēs ieņem trešo vietu.
Citā spēlē Ņujorkas "Rangers" bez Alberta Šmita sastāvā izbraukumā ar 4:3 (3:0, 1:0, 0:3) pārspēja Sietlas "Kraken" un izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas.
Ņujorkiešu labā vārtus guva Pāvels Dorofejevs, Tajs Kartje, Jaroslavs Hmelars un Geibs Pero. Mājinieku rindās ar precīziem metieniem izcēlās Kāpo Kako, Džordans Eberle un Vinss Dans. Šmits izlaida maču ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ.
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"Rangers" ar 21 punktu 18 spēlēs Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, kamēr "Kraken" ar 19 punktiem 16 mačos Rietumu konferencē atrodas astotajā pozīcijā.
Vēl Pitsburgas "Penguins" ar vārtsargu Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa izbraukumā ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) guva panākumu pār Losandželosas "Kings".
Uzvarētāju rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Sidnijs Krosbijs un Tomijs Novaks, bet vienu reizi mājinieku vārtsargu pārspēja Jegors Činahovs. "Kings" labā vārtus guva Korijs Perijs un Alekss Laferjērs.
"Penguins" ar 14 punktiem 17 mačos Austrumu konferencē ierindojas 15. pozīcijā, bet "Kings" ar 12 punktiem 15 spēlēs Rietumu konferencē atrodas 14. vietā.