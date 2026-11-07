Noriss triumfē F-1 kvalifikācijā Brazīlijā, bet Verstapenu gaida smags pārbaudījums
"McLaren" pilots Lando Noriss sestdien uzrādīja ātrāko apļa laiku F-1 Sanpaulu "Grand Prix" kvalifikācijā, nodrošinot pirmo starta pozīciju svētdienas sacīkstēm. Tikmēr vairākiem viņa konkurentiem motora maiņas dēļ nāksies startēt no zemākām pozīcijām.
Noriss izšķirošajā kvalifikācijas kārtā apli veica vienā minūtē un 27,470 sekundēs, pārspējot "Mercedes" pilotu Džordžu Raselu un viņa komandas biedru Kimi Antonelli. Rasels gan motora maiņas dēļ sacīkstes sāks no septītās pozīcijas, tāpēc līdzās Norisam pirmajā starta rindā stāsies Antonelli.
Ceturto ātrāko laiku uzrādīja "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, taču arī viņam piemērots desmit starta vietu sods par motora maiņu. Aiz viņa kvalifikācijā ierindojās Liams Losons, Niko Hilkenbergs un Isaks Adžārs, savukārt labāko desmitnieku noslēdza Olivers Bīrmens, Fernando Alonso un Aleksanders Albons.
Neveiksmīga kvalifikācija izvērtās arī vairākiem pieredzējušiem pilotiem. Septiņkārtējais pasaules čempions Luiss Hamiltons, kurš svētdien aizvadīs savas 400. F-1 sacīkstes, kvalifikācijā ieņēma 11. vietu, taču motora maiņas dēļ startēs vēl desmit pozīcijas zemāk. Savukārt Makss Verstapens, kurš trešajos treniņbraucienos bija ātrākais, sacīkstes sāks kā viens no pēdējiem.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 19 posmiem līderis ir Antonelli ar 380 punktiem, kurš jau nodrošinājis čempiona titulu. Viņam seko Verstapens ar 261 punktu un Hamiltons ar 259 punktiem, bet Noriss ar 221 punktu ieņem sesto vietu.
Konstruktoru kausā pārliecinošā vadībā atrodas "Mercedes" ar 630 punktiem, kam seko "Ferrari" ar 504 punktiem. Sanpaulu "Grand Prix" sacīkstes norisināsies svētdien, 8. novembrī, bet F-1 sezona noslēgsies decembra sākumā Abū Dabī.