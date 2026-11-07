"Man ir bijusi neticama sezona, bet...". Pasaules pirmā rakete Ribakina paziņo, ka nestartēs WTA finālturnīrā
Pasaules pirmā rakete Jeļena Ribakina veselības problēmu dēļ nepiedalīsies WTA finālturnīrā Indianvelsā, ASV. Pagājušā gada čempione atzinusi, ka fiziski nav gatava sacensībām.
"Man ir bijusi neticama sezona, taču mans ķermenis fiziski nav gatavs sacensībām," paziņojumā norādīja Ribakina. Tenisiste turpmāk pievērsīsies atpūtai un veselības atgūšanai, lai pilnvērtīgi sagatavotos 2027. gada sezonai.
Ribakinai šī bijusi īpaši veiksmīga sezona. Janvārī viņa triumfēja "Australian Open", bet septembrī izcīnīja uzvaru arī "US Open", finālā pārspējot baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Šis panākums viņai pirmo reizi karjerā ļāva kļūt par pasaules pirmo raketi.
Tomēr sezonas izskaņā tenisisti piemeklējušas veselības problēmas. Jau oktobrī viņa kakla traumas dēļ bija spiesta izstāties no turnīra Tokijā. Ribakinas kontā šobrīd ir trīs "Grand Slam" tituli, tostarp 2022. gadā izcīnītā uzvara Vimbldonā.
WTA finālturnīra grupu sacensībās Ribakinas vietu ieņems Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka. Savukārt Latvijas līdzjutējiem turnīrs būs īpaši interesants, jo dubultspēļu sacensībās piedalīsies Aļona Ostapenko, kura pārī ar taivānieti Suveju Sji izsēta ar piekto numuru.
WTA finālturnīrs Indianvelsā sāksies svētdien, 8. novembrī, un ilgs līdz 15. novembrim. Sākotnēji sacensības bija paredzēts rīkot Saūda Arābijas pilsētā Rijādā, taču drošības situācijas dēļ Tuvajos Austrumos tās pārceltas uz ASV.