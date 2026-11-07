Vilmaņa un Balinska pārstāvētā "Panthers" nenotur pārsvaru un piedzīvo sāpīgu zaudējumu NHL
Latvijas hokejistu Sanda Vilmaņa un Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" sestdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas spēlē. Floridas komanda izbraukumā ar 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) piekāpās Vašingtonas "Capitals".
Vilmanis laukumā pavadīja vien divas minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā bloķēja vienu pretinieku metienu un pieļāva vienu kļūdu. Savukārt Balinskis nospēlēja 13 minūtes un 22 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas soda minūtes. Abi Latvijas hokejisti spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Spēles rezultātu jau trešajā minūtē atklāja Vašingtonas "Capitals" hokejists Džeks Sentivani, taču Floridas "Panthers" ātri pārņēma iniciatīvu. Breidijs Tkačaks ceturtajā un desmitajā minūtē guva divus vārtus, izvirzot "Panthers" vadībā ar 2:1.
Otrajā periodā mājiniekiem izdevās lauzt spēles gaitu. Vispirms 25. minūtē Aleks Tačs panāca izlīdzinājumu, bet 35. minūtē Aleksejs Protass izvirzīja "Capitals" vadībā ar 3:2.
Trešās trešdaļas sākumā Pjērs Liks Dibuā palielināja Vašingtonas pārsvaru līdz 4:2. Floridas "Panthers" hokejisti gan nepadevās, un 46 sekundes pirms pamatlaika beigām Sems Benets samazināja rezultāta starpību līdz minimumam. Metjū Tkačaks šajā epizodē nopelnīja savu trešo rezultatīvo piespēli spēlē, taču panākt izlīdzinājumu viesiem vairs neizdevās.
Austrumu konferences kopvērtējumā Floridas "Panthers" ar 20 punktiem 17 spēlēs ieņem septīto vietu, savukārt Vašingtonas "Capitals" ar 18 punktiem 15 mačos ierindojas desmitajā pozīcijā.