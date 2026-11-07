Latvijas hokejisti turpina uzvaru sēriju un pieveic mājiniekus Vācijas kausā
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Diseldorfā izcīnīja otro uzvaru Vācijas kausa ("Deutschland Cup") izcīņā, ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) pārspējot turnīra saimnieci Vāciju. Tā bija otrā uzvara abās aizvadītajās spēlēs.
Pirmajā periodā nevienai komandai neizdevās gūt vārtus, taču otrās trešdaļas 37. sekundē Latvijas izlasi vadībā izvirzīja Bruno Osmanis. Pēc Kristiāna Rubīna tālās piespēles Renārs Krastenbergs nogādāja ripu Osmanim, kurš izslidoja vienatnē pret mājinieku vārtsargu un panāca 1:0.
Spēles 29. minūtē Vācijas izlasei izdevās panākt neizšķirtu, kad mazākumā precīzs bija Nikolauss Heigls. Tomēr jau 32. minūtē Latvija atguva vadību – pēc Kristapa Zīles metiena ripas lidojuma virzienu vārtu priekšā mainīja Kristaps Skrastiņš, panākot 2:1.
Noslēdzošajā trešdaļā mājinieki centās atspēlēties, taču Latvijas hokejisti pārsvaru nosargāja. Spēles 59. minūtē Vācija nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, bet šo iespēju izmantoja Rodrigo Ābols, pēc Toma Andersona piespēles raidot ripu tukšos vārtos un panākot 3:1.
"Liels paldies puišiem par pašatdevi! Tā bija riktīga komandas uzvara - visi gūlās zem ripām, bloķēja ripas. Protams, kļūdas ir vienmēr, bet neļāvām tām iet ķēdes reakcijā, izmantojām savus momentus." Tā spēli komentēja Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Par Latvijas izlases labāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Ivars Punnenovs, savukārt Vācijas komandā šo godu izpelnījās vienīgo vārtu autors Heigls. Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas hokejisti turnīru sāka ceturtdien, kad pagarinājumā ar 3:2 pārspēja Slovākiju.
Vācijas kausa izcīņas noslēdzošo spēli Latvijas izlase aizvadīs svētdien, 8. novembrī, plkst. 12.00, tiekoties ar Austriju. Turnīrā piedalās Latvijas, Vācijas, Slovākijas un Austrijas valstsvienības, bet Latvijas izlase šajās sacensībās iepriekš triumfēja 2020. gadā.