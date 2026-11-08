Aiziet leģendas, vēsturiski triumfi un hokeja krīze - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sportā aizejošā nedēļa paliks atmiņā kā sava veida atvadas no Kristapa Porziņģa – mēs, protams, ceram, ka tikai uz brīdi – savukārt pasaulē visskaļākā rezonanse droši vien Krištianu Ronaldu paziņojumam, ka viņa karjeras Portugāles izlases kreklā ir noslēgusies – ja visam neesi sekojis līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par būtiskāko.
Kristaps Porziņģis piektdienas vakarā pēc Latvijas laika pavēstīja, ka nolēmis iepauzēt savu basketbolista karjeru un pievērsties veselības sakārtošanai. Tieši veselības stāvoklis liedzis Latvijas slavenākajam basketbolistam iesākt jauno NBA sezonu Goldensteitas “Warriors” rindās. Vai Kristapu vēl redzēsim NBA vai kāda cita līmeņa basketbola laukumos – par to pagaidām pāragri runāt, bet mēs noteikti cerēsim uz to.
Ar visai lielu skandālu noslēgusies izcilā Krištianu Ronaldu karjeras Portugāles izlasē. Pasaules futbola visu laiku rezultatīvākais valstsvienību futbolists iepriekšējā UEFA Nāciju cikla laikā izvēlējās pamest izlasi, jo netika laukumā vienā no mačiem. Diemžēl šādā drūmā nokrāsā arī noslēdzas Ronaldu stāsts izlasē, ar kuru kopā triumfēja Eiropas čempionātā. Ronaldu karjeru vēl turpina Rijādas “Al Nassr” klubā, kur galvenais mērķis netiek publiski slēpts – 1000 vārtu guvumi karjerā (pagaidām trūkst vēl 15).
Smaga viļņošanās turpinās arī hokeja ikdienā. Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) turpina domāt, kā izturēties ar Starptautiskās Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu nekavējoties atgriezt agresorvalstis savās sacensībās. Šis viss ir pamatīgi pliķis pseidodemokrātijai, kas valdīja šajā organizācijā, kas izslēdza Krieviju no savām sacensībām nevis iebrukuma Ukrainā dēļ, bet gan nejēdzīgu “drošības apsvērumu dēļ”.
IIHF jau zaudējusi vairākus sponsorus, kuru vietā gatavi ielēkt okupantu zīmoli. Šāda rīcība jādomā, ka galīgi varētu sajaukt hokeja pasauli – jau tagad virkne valstu (tostarp Latvija) pavēstījusi, ka ar okupantiem nespēlēs. Krieviem tas der un jau pieprasa tehniskās uzvaras… Pagaidām grūti paredzēt, ar ko šis viss noslēgsies.
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