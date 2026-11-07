Latvijas 3x3 basketbolisti izcīna divas uzvaras un sasniedz Jaunatnes olimpisko spēļu ceturtdaļfinālu
Latvijas 3x3 basketbola izlase sestdien veiksmīgi sākusi dalību Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs Senegālā, izcīnot divas uzvaras un nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Latvijas basketbolisti C grupā pārspēja Puertoriko un Singapūras valstsvienības, ieņemot pirmo vietu grupā.
Pirmajā spēlē Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Roberts Deičs, Klāvs Černuho, Jēkabs Milužs un Gustavs Pētersons, ar 19:13 uzvarēja Puertoriko. Rezultatīvākais ar astoņiem punktiem bija Černuho, septiņus punktus pievienoja Deičs, bet četrus guva Milužs.
Otrajā mačā latvieši ar 21:13 pārliecinoši pārspēja Singapūru. Arī šajā spēlē rezultatīvākais bija Černuho, kurš guva desmit punktus, savukārt Milužs pievienoja piecus, Pētersons četrus, bet Deičs divus punktus. Divas uzvaras Latvijas izlasei nodrošināja pirmo vietu C grupā.
Ceturtdaļfināla spēles paredzētas svētdien, 8. novembrī. Tajās iekļuvušas katras grupas divas labākās komandas, tostarp arī Puertoriko izlase, kas ar 18:10 pārspēja Singapūru.
Tikmēr pludmales cīņas sacensībās Latvijas pārstāve Anastasija Jakovļeva svara kategorijā līdz 55 kilogramiem izcīnīja divas uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu. Viņa ar 2:3 piekāpās Azerbaidžānas sportistei Gunelai Karimli, ar 3:1 uzvarēja Marokas pārstāvi Ranu Lahsini, bet pret Gvinejas sportisti guva uzvaru bez cīņas. Lai gan Jakovļeva apakšgrupā ierindojās otrajā vietā, ar to nepietika iekļūšanai pusfinālā, un viņai sacensības noslēgušās.
Jāatzīmē, ka Latviju Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Sacensības Senegālas galvaspilsētā Dakarā norisināsies līdz 13. novembrim. Būtiski, ka tajās zem savu valstu karogiem atļauts startēt arī Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.