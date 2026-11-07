Bērziņš un Aparjode triumfē "Prezidenta kausā" - Siguldā noskaidroti ātrākie starta rāvienos
Sestdien Siguldā norisinājās kamaniņu sporta starta rāvienu sacensības "Prezidenta kauss", kurās labākos rezultātus individuālajā konkurencē sasniedza Gints Bērziņš un Kendija Aparjode, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija.
Sacensībās spēkiem mērojās gan pieredzējuši Latvijas izlases sportisti, gan jaunie kamaniņu braucēji. Vīriešu konkurencē ātrākais bija Bērziņš, aiz sevis atstājot Gustavu Babri un Jāni Gruzduli-Borovoju, kuri ierindojās attiecīgi otrajā un trešajā vietā. Savukārt sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Aparjode, otro vietu ieņēma Zane Kaluma, bet trešajā pozīcijā ierindojās Margita Sirsniņa.
Divvietīgo ekipāžu konkurencē vīriešiem nepārspēti palika Mārtiņš Bots un Roberts Plūme. Otrajā vietā ierindojās Mārtiņš un Kristians Čižiki, bet trešo vietu izcīnīja Edvards Marts Markitāns un Roberts Lazdāns. Sieviešu divvietīgo ekipāžu sacensībās uzvarēja Marta Robežniece un Kitija Bogdanova, apsteidzot Elīnu Pamžinu un Annu Aizupi.
Junioru konkurencē labāko rezultātu sasniedza Babris, aiz kura ierindojās Gruzdulis-Borovojs un Ādams Šics. Juniorēm ātrākā bija Sirsniņa, otro vietu ieņēma Katrīna Parfenkova, bet trešo – Madara Pavlova. Savukārt jauniešu A grupā uzvarēja Babris, apsteidzot Šicu un Kristenu Martinu Rudgali, bet jaunietēm labāko rezultātu sasniedza Parfenkova, aiz sevis atstājot Katju Rimičāni un Līnu Zīlveri.
Jāpiezīmē, ka "Prezidenta kauss" pulcē dažādu paaudžu kamaniņu braucējus, ļaujot jaunajiem sportistiem pārbaudīt savas prasmes līdzās pieredzējušiem izlases dalībniekiem. Katrs sportists veica divus starta rāvienus, un uzvarētājus noteica pēc abu mēģinājumu kopējā laika.