"Riga" paziņo, ka neizies laukumā virslīgas noslēdzošās kārtas mačā pret RFS: spēlei vairs neesot sportiskas nozīmes
"Riga" futbolisti svētdien neizies laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 36. kārtas noslēdzošajā mačā, sestdien pavēstīja "Riga".
Svētdien tiks aizvadīta futbola virslīgas noslēdzošā kārta, un vienā no spēlē bija paredzēts "Riga" savā laukumā uzņems čempiontitulu nodrošinājušo RFS vienību.
"Mēs esam pieņēmuši ārkārtīgi smagu, taču apzinātu un principālu lēmumu: mūsu komanda neizies uz čempionāta noslēdzošās kārtas spēli pret RFS," teikts "Riga" paziņojumā.
Oficiāls Riga Football Club paziņojums❗️ https://t.co/SdrjSVt2wA— Riga FC (@RigaFC_Official) November 7, 2026
Paziņojumā lēmums neaizvadīt pēdējo Latvijas virslīgas spēli tiek skaidrots ar to, ka šai spēlei vairs nav sportiskas nozīmes, kā arī netaisnīgums, ar kuru klubs saskāries visas sezonas garumā.
"Visa gada garumā Latvijas futbola čempionātā visi kļuva par lieciniekiem tam, kā sistemātiskas un rupjas tiesnešu kļūdas tieši ietekmēja vietu sadalījumu turnīra tabulā, izkropļojot godīgas cīņas pamatus," norādīja "Riga", piebilstot ka tika fiksēti gan ētikas normu, gan godīgas spēles principu pārkāpumi, kurus Latvijas Futbola federācija (LFF) nevēlējās risināt.
RFS atkal Latvijas futbola virsotnē! Mirkļi no izšķirošās spēles un čempionu apbalvošanas
RFS svētdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 35. kārtā pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu.
"Riga" šosezon spēlē arī UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, kurā pēc trīs kārtām ar trīs punktiem ierindojas 19. pozīcijā.
Pagājušajā nedēļā RFS pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu. "Riga" futbolisti nodrošinājuši sudraba godalgas, bet trešajā vietā turnīru noslēgs "Auda".