IIHF nākusi klajā ar jaunāko informāciju par Krievijas un Baltkrievijas dalību tās rīkotajos čempionātos
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) publicējusi jaunāko informāciju par Krievijas un Baltkrievijas dalību IIHF rīkotajos čempionātos, skaidrojot nesen pieņemtos lēmumus un turpmāko darbu spēkā esošā regulējuma ietvaros, lai nodrošinātu starptautiskā hokeja drošību.
Baltkrievijas hokeja izlases nākamgad nepiedalīsies U-20 un pieaugušo pasaules čempionātos, taču par krievu dalību turnīros vēl tiks lemts, vēsta Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).
Oktobra beigās Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
IIHF sestdien pavēstīja, ka organizācijas padome lēma, ka pasaules junioru čempionātā un pieaugušo meistarsacīkstēs baltkrievi nevarēs piedalīties.
The IIHF has issued an update on Russian and Belarusian participation in IIHF Championships, outlining recent decisions and ongoing work within the applicable framework to safeguard international ice hockey. Read the full statement: https://t.co/6A7OAZGYGO #IIHF https://t.co/ISfqibbGaR— IIHF (@IIHFHockey) November 7, 2026
Pieņemot lēmumu, padome ņēma vērā esošos sportiskos un organizatoriskos pasākumus abiem čempionātiem, tostarp sacensību struktūru, grafiku, biļešu pārdošanu un darbības plānošanu. Ņemot vērā šos apstākļus, padome nolēma, ka Baltkrievijas izlases nepiedalīsies šajos divos čempionātos 2027. gada sezonā," skaidroja IIHF.
Savukārt sakarā ar CAS lēmumu par krievu atgriešanos starptautiskajos turnīros IIHF norādīja, ka, nepiekrītot CAS lēmumam, IIHF turpina izvērtēt, kādi nosacījumi būtu jāizpilda, lai nodrošinātu čempionātu norisi, aizsargātu finansiālo stabilitāti un starptautiskā hokeja ilgtermiņa nākotni.
"IIHF ir jādarbojas saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, vienlaikus pildot savu atbildību par starptautisko sacensību saglabāšanu un sporta aizsardzību kopumā," izcēla IIHF.
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"IIHF izskata visas pieejamās iespējas, tostarp uzsākot sarunas ar visām iesaistītajām nacionālajām hokeja federācijām, tostarp Krievijas hokeja federāciju, lai rastu konstruktīvu risinājumu, kas atbilstu pasaules hokeja interesēm," turpinājās IIHF paziņojums.
Par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas.
Kanāda ir paziņojusi, ka pasaules junioru čempionātā Kanādā, kas notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim, neļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas izlasēm.
Savukārt Francijas Hokeja federācija ir atsaukusi Francijas parahokeja izlasi no pasaules čempionāta C divīzijas turnīra decembrī, lēmumu pamatojot ar to, ka meistarsacīkstēs startēs arī Krievijas izlase.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.