"Paldies par neaizmirstamajām emocijām!" LBL, slavenības un basketbola zvaigznes vēl Porziņģim atveseļošanos
Pēc smagā lēmuma uz laiku aiziet no basketbola Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis saņēmis atbalsta un uzmundrinājuma vārdus no basketbola pasaules. Latvijas Basketbola savienība, spāņu basketbola leģenda Pau Gazols, NBA klubs Bostonas "Celtics" un citas pazīstamas personības novēlējušas latvietim stipru veselību un drīzu atveseļošanos.
Viņš paziņoja, ka šobrīd nav tādā fiziskajā formā, kādā vēlētos būt, lai demonstrētu sniegumu, kādu pats no sevis sagaida. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un atkāpties no spēles, kuru mīlu."
"Šajā situācijā vēlos izrādīt vislielāko cieņu "Golden State Warriors" organizācijai un sadarboties ar to, lai rastu abām pusēm pieņemamu risinājumu. Esmu pateicīgs savai ģimenei un tuviniekiem par to, ka viņi vienmēr ir bijuši man līdzās. Liels paldies jums visiem par atbalstu. Tikai uz priekšu un augšup!"
Oktobrī latviešu basketbolists ieradās Goldensteitas "Warriors" treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
Spāņu basketbola leģenda Pau Gazols sociālajā vietnē "X" komentārā Porziņģa paziņojumam vēlēja visu to labāko latvietim, bet "Celitcs", ar kuru kopā Porziņģis 2024. gadā izcīnīja NBA čempiontitulu, novēlēja Latvijas basketbolistam drīzu atveseļošanos.
Atbalstu liepājniekam pauda arī amerikāņu aktieris un režisors Bens Stillers, kurš ir Ņujorkas "Knicks" līdzjutējs, žurnālisti un citas atpazīstamas personības. Pateicības un laba vēlējumus izteica arī daudzi fani.
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Sestdien ar ierakstu "X" klajā nāca arī Latvijas Basketbola savienība (LBS). Savienība pauda atbalstu Porziņģim, piebilstot, ka būs kopā ar basketbolistu arī nākamajās viņa cīņās. Porziņģis Latvijas valstsvienības rindās kopā aizvadīja 23 spēles, kurās caurmērā izcēlās ar 20,4 punktiem.
Kristap, Latvijas basketbola sabiedrība, 6.spēlētājs un visa 🇱🇻 Latvija atbalstīja Tevi cīņās pasaulē lielākajos basketbola laukumos. 🏀 Priecājāmies līdzi panākumu brīžos, pārdzīvojām zaudējumus. Tu darīji mūs lepnus, mes centāmies darīt Tevi stiprāku. 💪 Paldies par neaizmirstamajām emocijām! Esam un būsim kopā ar Tevi arī Tavā nākamajā cīņā! 🤝— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) November 7, 2026
"Kristap, Latvijas basketbola sabiedrība, 6.spēlētājs un visa Latvija atbalstīja Tevi cīņās pasaulē lielākajos basketbola laukumos.
Priecājāmies līdzi panākumu brīžos, pārdzīvojām zaudējumus. Tu darīji mūs lepnus, mes centāmies darīt Tevi stiprāku.
Paldies par neaizmirstamajām emocijām! Esam un būsim kopā ar Tevi arī Tavā nākamajā cīņā!" vēstīts LBL paziņojumā.
Šogad jūnija beigās Porziņģis ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru.
@kporzee Latvijas lepnums🇱🇻, We love you KP https://t.co/EGmZLTNmlG— Tingus Pingus (@vienradzy) November 6, 2026
Pārstāvot Bostonas "Celtics" Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas neārstēts var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.
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@kporzee forever the unicorn that got his ring 🦄 ☘️🙌🏼 https://t.co/VuMbDJxAIy— ☘︎ (@luckyxerica) November 7, 2026
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" bija sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks". 2024. gadā ar "Celtics" viņš kļuva par vēsturē pirmo Latvijas basketbolistu - NBA čempionu.