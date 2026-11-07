Sports Highlights (WCBB): With 20 seconds remaining in regulation, New Mexico State scored a layup in Southern Utah's basket; luckily for New Mexico State, the Aggies would secure the 64-63 victory at the end of regulation. #WCBB https://t.co/ZFjtvOoHpL— Justin David Kish • Sports Journalist (@JustinDavidKish) November 6, 2026
VIDEO: Latvijas jaunā basketboliste ierauta trakā spēles galotnē
Latvijas jaunā basketboliste Raina Tomašicka bija laukumā izšķirošajos brīžos Ņūmeksikas štata universitātes "Aggies" drāmas bagātajā uzvarā.
Piektdien ASV studentu sieviešu basketbolā notika divi neparasti incidenti – divu dažādu komandu spēlētājas kļūdaini guva punktus pretinieču labā, iemetot bumbu savā grozā.
Tā bija viena no tām dienām, kad spēlētājām radās grūtības saprast ne tikai to, kur ir augša un apakša, bet arī to, kurā grozā jāmet bumba.
Ņūmeksikas štata universitātes un Ziemeļrietumu štata universitātes basketbolistes piektdien katra savā spēlē izpildīja precīzu metienu nepareizajā grozā. Abas kuriozās epizodes nonāca basketbola spilgtāko momentu apkopojumos, taču ne tādu iemeslu dēļ, ar kuriem spēlētājas vēlētos lepoties.
Komentētājs jau svinēja vadības pārņemšanu, bet kļūdījās
Viena no epizodēm notika Ņūmeksikas štata universitātes "Aggies" spēlē pret Dienvidjūtas universitāti.
Kad līdz mača beigām bija atlikušas 20 sekundes, "Aggies" zaudēja ar viena punkta starpību. Komandas spēlētāja Emma Kristiano pārtvēra pretinieču piespēli no auta un bez jebkādas pretestības devās uz grozu, lai gūtu divus šķietami vieglus punktus.
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"Aggies izvirzās vadībā!" sajūsmināts iesaucās spēles komentētājs, kad bumba iekrita grozā.
Taču nekā!
Kristiano bija iemetusi bumbu savas komandas grozā, pēc kā Dienvidjūta atradās vadībā jau ar trim punktiem.
Par laimi, šai kļūdai nebija izšķirošas nozīmes. Ņūmeksikas štata universitātes basketboliste Steisija Čovino guva pēdējos četrus punktus spēlē, tostarp divas sekundes pirms finālsvilpes precīzi raidīja bumbu pareizajā grozā.
"Aggies" izdevās izraut uzvaru ar 64:63.
Kristiano varēja atviegloti uzelpot ne tikai tāpēc, ka komanda uzvarēja, bet arī tāpēc, ka šajā neparastajā dienā viņa nebija vienīgā, kura sajauca grozus.
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Raina Tomašicka dramatiskajā uzvarā laukumā pavadīja 28 minūtes, kuru laikā guva 16 punktus, izcīnīja 7 atlēkušās bumbas, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja trīs piezīmes. Tomašicka grozā raidīja divus no pieciem trejačiem, visus sešus soda metienus un divus no 8 divpunktu metieniem.
Northwestern State’s Karma Wynn scores on her own basket https://t.co/4o8Y5rruG0— Carter Lowe (@carterl0we) November 6, 2026
Stundu iepriekš līdzīga kļūda citā spēlē
Aptuveni stundu agrāk Ziemeļrietumu štata universitātes komanda spēles pirmajā ceturtdaļā pret Arkanzasas universitāti centās pārvarēt pretinieču presingu.
Basketboliste Karma Vina saņēma komandas biedrenes piespēli ar atsitienu pret grīdu tieši zem savas komandas groza.
Viņa bija pilnīgi brīva no pretinieču aizsardzības. Un tam bija pavisam loģisks iemesls.
Vina netraucēti iemeta bumbu savā grozā, tādējādi palielinot "Lady Demons" deficītu līdz sešiem punktiem.
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Atšķirībā no Ņūmeksikas štata universitātes komandas šoreiz laimīgu izglābšanos piedzīvot neizdevās – Ziemeļrietumu štata universitāte piedzīvoja smagu zaudējumu ar 59:89.