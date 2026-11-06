Čempions aiziet. Porziņģis pavēsta skaudru lēmumu
Latviešu basketbola superzvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien paziņoja par aiziešanu no basketbola.
Nieka 31 gada vecumā veselības problēmu māktais Porziņģis par šo lēmumu paziņojis sociālajos tīklos.
Viņš paziņoja, ka šobrīd nav tādā fiziskajā formā, kādā vēlētos būt, lai demonstrētu sniegumu, kādu pats no sevis sagaida. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un atkāpties no spēles, kuru mīlu."
"Šajā situācijā vēlos izrādīt vislielāko cieņu "Golden State Warriors" organizācijai un sadarboties ar to, lai rastu abām pusēm pieņemamu risinājumu. Esmu pateicīgs savai ģimenei un tuviniekiem par to, ka viņi vienmēr ir bijuši man līdzās. Liels paldies jums visiem par atbalstu. Tikai uz priekšu un augšup!"
Porziņģis karjeru NBA sāka 2015. gadā Ņujorkas “Knicks”, pēc tam spēlējot Dalasas “Maverics” un Vašingtonas “Wizards”. Viņa zvaigžņu stunda iestājās pēc aizmainīšanas 2023. gadā uz Bostonas “Celtics”, kuras sastāvā 2024. gadā viņš kļuva par pirmo un pagaidām vienīgo Latvijas pārstāvi, kurš kļuva par NBA čempionu. 2025. gadā viņu aizmainīja uz Atlantas “Hawks”, bet šogad viņš nokļuva Goldensteitas “Warriors” rindās.
Diemžēl viņa karjerai milzīgu triecienu deva veselības problēmas. 2024./2025. gada sezonas laikā, vēl spēlējot Bostonā, viņš saslima ar vīrusu. Atgūstoties no tā, vēlāk viņam turpinājās dažādi simptomi, kā rezultātā Kristapam konstatēja POTS jeb posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu, kas izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā.
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Šovasar Porziņģis ar “Warriors” noslēdza divu gadu līgumu par 40 miljoniem ASV dolāru, un bija cerības, ka viņa veselība uzlabosies. Diemžēl tā nenotika, Porziņģis nepiedalījās komandas pirmssezonas treniņnometnē, bet šosezon tā arī nav devies laukumā. Medijos vēstīts, ka klubs sācis meklēt Porziņģa aizmainīšanas iespējas, turklāt nolēmusi viņam neizmaksāt algu tik ilgi, līdz viņam atrod jaunu klubu. Tas nozīmē, ka no šajā sezonā 20 miljonu algas viņš ik izlaistu spēli zaudē virs 218 tūkstošiem dolāru.
Tomēr iespējams, ka Porziņģis nav pielicis punktu basketbolista karjerai, un līdz 11. februāra NBA spēlētāju maiņas darījumu termiņam situācija var mainīties.