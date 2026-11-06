F-1 čempions Antonelli un Noriss ātrākie Sanpaulu "Grand Prix" pirmajos divos treniņbraucienos
"McLaren" pilots Lando Noriss un čempiona titulu jau nodrošinājušais Kimi Antonelli no "Mercedes" piektdien bija ātrākie Pirmās formulas (F-1) 20. posma - Sanpaulu "Grand Prix" - pirmajos divos treniņbraucienos.
Pirmajos treniņbraucienos ātrāko laiku sasniedza Noriss, kurš apli veica minūtē un 11,717 sekundēs, par 0,082 sekundēm pārspējot Antonelli un par 0,236 sekundēm - Maksu Verstapenu no "Red Bull".
Ceturto vietu ieņēma "Ferrari" pilots Luiss Hamiltons, kuram sacensības būs F-1 400. posms, piekto - Antonelli komandas biedrs Džordžs Rasels, kurš svētdienas sacīkstēs saņems piecu starta pozīciju sodu par jauna dzinēja izmantošanu, un sesto - Verstapena komandas biedrs Isaks Adžārs.
Treniņbraucieni uz apmēram piecām minūtēm tika apturēti, kad trasē palika Fredija Sleitera vadītais "Audi".
Otrajos treniņbraucienos ātrākais bija Antonelli, kurš apli veica minūtē un 10,763 sekundēs, par 0,253 sekundēm apsteidzot Norisu un par 0,259 sekundēm - Verstapenu.
Ceturto vietu ieņēma Rasels, piekto - "McLaren" pilots Oskars Piastri, sesto - Hamiltons, septīto - Hamiltona komandas biedrs Šarls Leklērs, astoto - "Audi" pārstāvis Gabriels Bortoleto, devīto - Adžārs un desmito - "Haas" pilots Olivers Bīrmens.
Pēc 19 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 380 punkti, Verstapens ir sakrājis 261 punktu, Hamiltonam ir 259 punkti, Raselam - 250 punkti, Leklēram - 245 punkti, bet Norisam - 221 punkts.
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Konstruktoru kausā "Mercedes" ir iekrājusi 630 punktus un tikpat kā ir nodrošinājusi uzvaru, otrā ar 504 punktiem ir "Ferrari", 380 punktus ir sakrājusi "Red Bull", bet 371 punktu - "McLaren".
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Lielās balvas" izcīņai notiekot Malaizijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".