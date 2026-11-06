ARD: ja Krievijai ļaus piedalīties, ļoti iespējams, Vācija pasaules hokeja čempionātu nerīkos
Vācijas valdība apšauba iespēju sarīkot pasaules hokeja čempionātu, piektdien paziņoja Vācijas raidorganizācija ARD.
Jau ziņots, ka 30. oktobrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
ARD vēsta, ka Vācijas valdība faktiski ir noraidījusi iespēju rīkot pasaules hokeja čempionātu Vācijā nākamā gada maijā, ja Krievijas izlasei tiks atļauts piedalīties.
Pēc diskusijām ar Vācijas Hokeja federāciju (DEB), IIHF un Vācijas Olimpisko sporta veidu konfederāciju (DOSB) valdības pārstāvis Štefans Korneliuss federālajā preses konferencē paziņoja, ka lielas citu valstu, kā arī biznesa un mediju partneru pretestības dēļ "turnīru praktiski nav iespējams rīkot gan no sportiskā, gan ekonomiskā viedokļa".
Korneliuss uzsvēra, ka čempionāta rīkošanai CAS lēmums ir nepieņemams. Vairāku valstu, tai skaitā pasaules čempiones Somijas, boikota draudi liecina, "ka starptautiskais hokejs nepieņem Krievijas atjaunošanu pēc CAS lēmuma.". Tāpat jau ziņots, ka arī vairāki pasaules čempionāta sponsori ir paziņojuši par savu nodomu nesponsorēt pasākumu, ja Krievija piedalīsies.
Iepriekš jau tika ziņots, ka DEB priekšsēdētājs Franks Lucs pauda iespēju, ka Vācija varētu atteikties no čempionāta rīkošanas. "Mūsu mērķim jābūt turnīra rīkošanai, kā plānots. Tomēr, ņemot vērā boikotus, ja Krievijai ļautu piedalīties, tas būtu praktiski neiespējami," sacīja Korneliuss. "Un tāpēc mēs tagad vēlamies dialoga ceļā izpētīt iespējas, lai nodrošinātu, ka turnīrs tomēr var notikt."
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Par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas. Kanāda ir paziņojusi, ka pasaules junioru čempionātā Kanādā, kas notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim, neļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas izlasēm. Savukārt Francijas Hokeja federācija ir atsaukusi Francijas parahokeja izlasi no pasaules čempionāta C divīzijas turnīra decembrī, lēmumu pamatojot ar to, ka meistarsacīkstēs startēs arī Krievijas izlase.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievija draud iesūdzēt boikotētājas tiesā un panākt, lai katrai no tām, arī Latvijai tiktu ieskaitīts tehniskais zaudējums 0:5. To paziņojis Krievijas sporta ministrs un Krievijas Olimpiskās komitejas vadītājs Mihails Degtjarjovs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto “liberāldemokrātisko partiju”. Turklāt Krievijas amatpersonas jau izteikušās, ka Krievija ir gatava pati rīkot pasaules čempionātu, ja Vācija atteiksies.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā. Vēl lielāka ironija CAS lēmumam ir tā, ka, atgriežoties Krievijai, no elites divīzijas nāktos izslēgt Ukrainu — valsti, kurā Krievija turpina asiņaino iebrukumu, kura dēļ to izsvieda no starptautiskās sporta aprites.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.