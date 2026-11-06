Olimpiskā čempione boksā, kuras dzimumu daudzi apšauba, Imane Helifa kļūs profesionāle
Starptautisku skandālu izraisījusī alžīriešu boksere Imane Helifa paziņojusi par debiju profesionālajā boksā. Kā zināms, viņas triumfs 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs izraisīja asas debates, daudziem viņu nodēvējot par “neīstu sievieti”.
2023. gadā Helifa neizturēja Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) dzimuma pārbaudes pasaules čempionātā, tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) viņai atļāva piedalīties Parīzes spēlēs. IBA prezidents Umars Kremļevs toreiz apgalvoja, ka Helifa un Taivānas bokserei Jū Tinai Linai (arī viņa Parīzē tika pie zelta medaļas) esot “XY hromosomas, un tādēļ viņas tika izslēgtas no sacensībām”. Tāpat viņš piebilda, ka “izdevies atklāt sportistus, kuri centās apmānīt savus kolēģus un izlikās par sievietēm”. Patiesībā gan Helifa, gan Juna tiek uzskatītas par interseksuālām personām. Interesanti, ka Helifa diskvalificēta tikai vien īsi pirms fināla. Alžīrijas Olimpiskā komiteja toreiz vēstīja, ka sportistes diskvalifikācija bija daļa no “sazvērestības”, lai atturētu viņus no zelta medaļas izcīnīšanas, un norādīja, ka augsts testosterona līmenis Helifai ir “medicīnisku iemeslu” pamatā.
Pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm SOK paziņoja, ka IBA lēmums sportistēm apturēt dalību 2023. gada pasaules čempionātā bija nepareizs. “Šīs abas sportistes bija pārsteidzoša un patvaļīga IBA lēmuma upuri. Pasaules čempionāta beigās viņas tika pēkšņi diskvalificētas, neievērojot pienācīgu procesu.”
27 gadus vecā Helifa 2024. gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu sieviešu boksā svara kategorijā līdz 66 kilogramiem. Diskusijas par Helifas dzimumu īpaši saasinājās pēc tam, kad Itālijas bokserе Andžela Karīni olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā pārtrauca cīņu pret alžīrieti jau pēc 46 sekundēm, saņēmusi pamatīgus sitienus pa degunu.
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Kopš tā laika Alžīrijas bokseres vārds publiskajā telpā izskanējis daudz retāk, taču tagad viņa apstiprinājusi, ka 15. decembrī atgriezīsies ringā, Parīzē aizvadot savu pirmo cīņu profesionālajā boksā. Viņas pretiniece pirmajā vidējā svara kategorijā būs 21 gadu vecā Nīderlandes bokserе Sarabija, kura līdz šim uzvarējusi visās četrās profesionālajās cīņās. Sportistes aizvadīs sešu raundu cīņu, vēsta “Sport Bible”.
“Kopš pēdējās reizes, kad boksējos, ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, un man ļoti pietrūka atrašanās ringā,” cīņai veltītajā preses konferencē sacīja Helifa. “Pēdējie pāris gadi ir bijuši diezgan grūti. Ir pienācis laiks pāriet uz profesionālo boksu, un es atdošu visus savus spēkus.”
Helifas treneris Kamels Abdeselams paudis pārliecību, ka sportiste jau pēc trim līdz piecām profesionālajām cīņām varētu pretendēt uz pasaules čempiones titulu. Kā vēstīts, treneris olimpisko čempioni pat salīdzinājis ar boksa leģendu Muhamedu Ali. Sākotnēji Helifai bija paredzēts debitēt profesionālajā boksā jau aprīlī, tiekoties ar Jūliju Igelu, tomēr savainojuma dēļ viņa no cīņas atteicās.
Lēmums pāriet uz profesionālo boksu uzreiz raisīja jautājumus par to, vai Helīfa aizstāvēs savu olimpiskās čempiones titulu 2028. gada olimpiskajās spēlēs. “Es nevaru uz to atbildēt, jo esmu iesniegusi sūdzības pret “World Boxing” saistībā ar dzimuma pārbaudēm,” žurnālistiem sacīja sportiste.
Savukārt Abdeselams licis noprast, ka Helifa 2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies. “Viņai nav intereses vēlreiz piedalīties olimpiskajās spēlēs. Viņa jau ir olimpiskā čempione,” norādīja treneris.
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Kopš zelta medaļas izcīnīšanas 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs Helifa nav piedalījusies nevienā oficiālā cīņā. Tā vietā sportiste bijusi iesaistīta vairākos tiesvedības procesos, kas saistīti ar pēc viņas uzvaras izraisīto dzimuma piederības skandālu. Neilgi pēc olimpiskajām spēlēm Helifa Francijā iesniedza sūdzību par internetā piedzīvoto vajāšanu un aizskaršanu.
Kad 2025. gada jūnijā viņa mēģināja atgriezties sacensībās, organizācija “World Boxing” liedza viņai piedalīties, pieprasot veikt ģenētisku dzimuma noteikšanas testu. Helifa šo lēmumu apstrīdēja Sporta arbitrāžas tiesā (CAS). Tiesvedība joprojām turpinās. Tās gaitā CAS noraidīja Helifas lūgumu uz laiku apturēt “World Boxing” lēmuma darbību, tādēļ sportistei joprojām bija liegta dalība “World Boxing” pasaules čempionātā.
“Dienas pārvērtās nedēļās, nedēļas - mēnešos. Es gaidīju, šaubījos. Taču dziļi manī uguns nekad neapdzisa. Aiz slēgtām durvīm es turpināju cīnīties,” sportiste sacīja “Instagram” publicētajā video. “Jo šī cīņa nekad nav bijusi tikai mana. Tā bija par visiem, kuri uzdrošinājās būt paši, par visiem, kuri atteicās padoties.”