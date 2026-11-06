Fedirs Kuļišs Rīgā izcīna bronzas medaļu "Volvo Open Cup" daiļslidošanas sacensībās
Latvijas daiļslidotājs Fedirs Kuļišs piektdien Rīgā "Volvo Open Cup" sacensībās ieņēma trešo vietu. Gan īsajā, gan izvēles programmā Kuļišs uzrādīja trešo rezultātu, arī summā ar 209,68 punktiem finišējot trešais.
Uzvaru ar 228,54 punktiem izcīnīja igaunis Arlets Levandi, bet otrais ar 218,83 punktiem bija zviedrs Andrēass Nordebeks.
Otrs Latvijas sportists Kirills Korkačs ar 151,80 punktiem ieņēma 12 vietu 16 sportistu konkurencē.
Sievietēm labāko rezultātu sasniedza Anastasija Konga, ar 137,59 punktiem ieņemot sesto vietu 19 sportistu konkurencē.
Par uzvarētāju ar 171,76 punktiem kļuva francūziete Eva Dibeka, otrā ar 151,69 punktiem bija Igaunijas daiļslidotāja Natalī Langerbaura, bet trešā ar 148,36 punktiem - izraēliete Elizabete Gervica.
12. vietu ieņēma Paula Beļēviča, 15. - Linda Dzērve, 16. - Emīlija Ozola, 18.- Adelija Matjunina un 19. vietu - Zlata Rudakova.
Dejās uz ledus bez Latvijas sportistu līdzdalības četru duetu konkurencē ar rezultātu 180,81 punkts uzvarēja ukraiņi Irina Pidgaina un Artems Kovals.
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Junioriem vīriešu konkurencē otrais ar 185,02 punktiem finišēja Jānis Znotiņš, piekāpjoties vien Beļģijas pārstāvim Denisam Kruglovam (193,45 punkti). Pēdējo vietu 14 sportistu vidū izcīnīja Toms Strazds.
Sievietēm junioru sacensībās otrā bija Kira Baranovska, kura ar 171,26 punktiem 22 sportistu konkurencē zaudēja vien Igaunijas sportistei Elinai Goidinai (179,90 punkti). Trešā ar 155,35 punktiem bija šveiciete Majuka Siesa, bet ceturtā - Latvijas daiļslidotāja Marta Mulareka (154,83 punkti), kura pēc īsās programmas bija trešā.
Desmito vietu ieņēma mājiniece Aleksandra Vasiļjeva, 11. vietu - Angelina Bartkeviča, 13. vietu - Evelīna Barsamova, 17. - Viktorija Lange, 18. - Glafira Uspenska, 20. - Anastasija Adadurova un 21. - Endija Mosura, bet Miriama Sosina izstājās.
Dejās uz ledus, kur mājinieki nepiedalījās, septiņu pāru konkurencē ar rezultātu 147,62 punkti uzvarēja šveicieši Seraina Čarnere un Laurīns Viederkērs.
Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) sacensības "Volvo Open Cup" norisinājās 59. reizi.