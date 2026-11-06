Rimi Rīgas pusmaratons iekļausies prestižāko pusmaratonu seriālā "SuperHalfs Europa"
Pasaules populārāko pusmaratonu organizācija "SuperHalfs" šodien izziņojusi paplašināšanos, radot jaunu pusmaratonu seriālu "SuperHalfs Europa" un savās rindās uzņemot sešus tradīcijām bagātus Eiropas pusmaratonus – Rīgu, Stokholmu, Vīni, Varšavu, Belgradu un Neapoli.
Pasaules skrējēji un maratontūristi jau no šodienas tiek aicināti reģistrēties, lai sev vēlamā secībā un laikā izskrietu jaunā seriāla skrējienus, nopelnot unikālas SuperMedaļas, kas rezervētas tikai visu sešu metropoļu pusmaratonu finišētājiem. Iekļaušanās "SuperHalfs Europa" ir nozīmīgs solis Rimi Rīgas maratonam un tautas sportam – sagaidāms, ka jaunais seriāls ne tikai piesaistīs Rīgai ievērojamu maratontūristu plūsmu, bet arī vēl vairāk mudinās Latvijas un Baltijas skrējējus izskrieties Rīgā un Eiropā.
"SuperHalfs" par jauna Eiropas pusmaratonu seriāla "SuperHalfs Europa" izveidi šodien paziņoja Eiropas Vieglatlētikas savienības konferencē. Jaunais sešu pusmaratonu seriāls, kas tapis ar "Generali" atbalstu, no 2027. gada piedāvās skrējējiem jaunu skriešanas tūrisma pieredzi. "SuperHalfs Europa" dalībniekiem būs iespēja pusmaratona distanci pieveikt sešās Eiropas metropolēs: Neapolē (Itālija), Varšavā (Polija), Belgradā (Serbija), Vīnē (Austrija), Rīgā (Latvija) un Stokholmā (Zviedrija).
Rīga nostiprinās starptautiskajā skriešanas kartē
“Rīgas iekļaušana "SuperHalfs Europa" pusmaratonu seriālā ir vēsturisks pagrieziena punkts Rimi Rīgas maratonam. Esam pārliecināti, ka dalība šajā prestižajā seriālā veicinās starptautisko skrējēju piesaisti un palīdzēs sasniegt maratona nosprausto mērķi – kļūt par vienu no Eiropas Top 10 iekārojamākajiem skriešanas galamērķiem. Prognozējam, ka ārvalstu maratontūristu un viņu atbalstītāju pieplūdums sniegs būtisku artavu tautas sporta, viesmīlības nozares un Rīgas eksporta veicināšanā,” uzsver Rimi Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.
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Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzsver: “Esmu lepns, ka Rīga kļūst par daļu no prestižā "SuperHalfs Eiropa" pusmaratonu seriāla, kas mūsu pilsētai pavērs vēl plašākas iespējas piesaistīt skrējējus un viesus no visas pasaules. Redzam, ka pilsētas ieguldījums Rimi Rīgas maratonā atmaksājas, jo ar katru gadu pieaug sporta tūrisma nozīme un tā pienesums Rīgas ekonomikai. Rimi Rīgas maratons jau sen ir kas vairāk par sporta notikumu, jo tas palīdz attīstīties vietējiem uzņēmējiem, popularizē veselīgu dzīvesveidu un stiprina Rīgas starptautisko atpazīstamību. Šādi pasākumi ir lieliska iespēja parādīt pasaulei, ka Rīga ir atvērta, dinamiska un viesmīlīga Eiropas metropole.”
Divi seriāli. Divi ceļojumi. Divas SuperMedaļas.
"SuperHalfs Europa" izveidots, pateicoties sešu sākotnējo "SuperHalfs" skrējienu (Lisabona, Prāga, Berlīne, Kopenhāgena, Kārdifa un Valensija) panākumiem – šo pusmaratonu sērija turpmāk nesīs "SuperHalfs Originals" vārdu.
Abi pusmaratonu seriāli darbosies atsevišķi, katrs piedāvājot savu sešu skrējienu izaicinājumu un atšķirīgu, unikālu SuperMedaļu (SuperMedal). Skrējēji varēs izvēlēties sev piemērotāko ceļojumu vai piedalīties abos paralēli, reģistrējoties un pieveicot sērijas skrējienus jebkurā secībā un savā tempā.
Jaunā "SuperHalfs Europa" seriāla sezona sākas jau 2027. gadā, Neapolei pirmajai uzņemot skrējējus 21. februārī. Tomēr ņemot vērā seriāla popularitāti, dalībnieki, kas plānojuši izskriet "SuperHalfs Europa" pusmaratonus, aicināti reģistrēties jau tagad, neatliekot to uz pēdējo brīdi.
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""SuperHalfs" mums vienmēr ir bijis daudz kas vairāk nekā tikai pusmaratonu seriāls. Visas pasaules skrējējiem tas ir mērķis, par ko sapņot, jauni galamērķi Eiropā, ko atklāt, un īpašs ceļojums, kuru padarīt par savu. Izveidojot "SuperHalfs Europa", ko atbalsta "Generali", mēs esam radījuši jaunu pieredzi, paliekot uzticīgi idejai un standartiem, kurus savulaik definējām ar "SuperHalfs Originals,"" apgalvo "SuperHalfs" direktors Sašo Belovskis (Sasho Belovski).
"SuperHalfs Europa" 2027. gada kalendārs:
Neapole – svētdiena, 21. februāris
Varšava – svētdiena, 14. marts
Belgrada – sestdiena, 17. aprīlis
Vīne – svētdiena, 18. aprīlis
Rīga – svētdiena, 16. maijs
Stokholma – sestdiena, 21. augusts
"SuperHalfs" mājaslapā, kā arī katra pusmaratona mājaslapā pieejama plašāka informācija par jauno seriālu, dalībnieku SuperPasēm (SuperPassports), medaļām un dalības iespējām. Reģistrēties "SuperHalfs Europa" pusmaratoniem jau tagad iespējams attiecīgo pasākumu mājaslapās.
Par "SuperHalfs"
"SuperHalfs" ir starptautisks pusmaratonu seriāls, kura pamatā ir vienkārša ideja – apvienot skriešanu un veselīgu dzīvesveidu ar ceļošanu un personisko mērķu sasniegšanu. "SuperHalfs" sākotnējais skriešanas seriāls "SuperHalfs Originals" apvieno sešus ikoniskus Eiropas pusmaratonus Lisabonā, Prāgā, Berlīnē, Kopenhāgenā, Kārdifā un Valensijā. Jaunā sērija "SuperHalfs Europa" paplašina šo pieredzi ar jaunu sešu skrējienu (Neapole, Varšava, Vīne, Belgrada, Rīga, Stokholma) ceļojumu-piedzīvojumu Eiropā.
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Par Rimi Rīgas maratonu
Maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada un ir kļuvis par nozīmīgāko tautas sporta notikumu Baltijā. Līdz šim lielākais dalībnieku skaits Rimi Rīgas maratonā tika sasniegts 2026. gada maijā, kad dažādās distancēs Rimi Rīgas maratonā startēja vairāk nekā 46 000 skrējēju no 116 valstīm. 2027.gadā Rimi Rīgas maratons norisināsies 15.-16. maijā, piedāvājot plašu distanču klāstu – maratonu, pusmaratonu, Signet Bankas 42 km un 21 km stafetes, 10 km un 5 km skrējienus, DPD jūdzi (1609 m), dažādas Bērnu dienas distances, kā arī “Toyota WESS Dižsprintu”. Četrām Rimi Rīgas maratona distancēm piešķirtas Pasaules vieglatlētikas savienības kvalitātes zīmes (World Athletics Road Race Label), savukārt, maratona distancē tiek noskaidroti arī Latvijas čempioni.
Sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un Rimi, maratons īsteno labdarības iniciatīvu “Kustība par kustību”, kuras ietvaros kopš 2019. gada bērnu ar kustību un funkcionāliem traucējumiem atbalstam saziedoti teju 200 000 eiro.
Rimi Rīgas maratons ir arī Baltijā nozīmīgākās sporta pasākumu ilgtspējas programmas “Run for Future” iniciators. Programmas ietvaros tiek ne tikai aprēķināts un kompensēts pasākuma oglekļa pēdas nospiedums, bet dalībnieki tiek arī aicināti pieņemt videi draudzīgus un atbildīgus lēmumus gan sacensību laikā, gan ikdienā.