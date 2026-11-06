Dzērumā pie stūres pieķertais Hodass un jaunākais Bukarts spēlēs Slovākijas klubā "Prešov"
Latvijas aizsargs Bogdans Hodass un uzbrucējs Rodžers Bukarts pievienojušies Slovākijas augstākās hokeja līgas klubam "Prešov", vēsta vienība.
23 gadus vecais Hodass sezonu sāka Somijas augstākās hokeja līgas komandā Mikeli "Jukurit", kas pirms mēneša latvieti atbrīvoja, jo viņš tika pieķerts, vadot auto reibumā. Šosezon Hodass 11 spēlēs "Jukurit" sastāvā sakrāja četrus rezultativitātes punktus (1+3), astoņas soda minūtes un +/- rādītāju -2.
Pirms pievienošanās "Jukurit" februārī pusotru sezonu Hodass spēlēja Austrumkrasta hokeja līgā (ECHL), kas pēc spēka ir Ziemeļamerikas trešā līmeņa čempionāts.
No 2021. līdz 2024. gadam Hodass spēlēja Rietumu hokeja līgā (WHL) Kanādā, bet pirms tam gadu pavadīja Somijas junioru čempionātā Vāsas komandā. Savas hokejista gaitas Hodass sāka Jelgavā.
Tikmēr 22 gadus vecais centra uzbrucējs Bukarts šīs sezonas sākumā bija bez kluba, bet iepriekšējās divas sezonas viņš pavadīja Šveices pēc spēka otrajā līgā, pārstāvot "Arosa" un Kīsnahtas "Lions". Iepriekšējā sezonā "Arosa" sastāvā latvietis 50 mačos guva deviņus vārtus un atdeva 13 rezultatīvas piespēles.
Jaunatnes hokejā Bukarts lielākoties bija Cīrihes "Lions" paspārnē, bet vienu sezonu pavadīja arī WHL.
"Prešov" ar sešiem punktiem 16 spēlēs turnīra tabulā ieņem pēdējo, 12. vietu.