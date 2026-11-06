Anglijas līgā spēle pārvēršas farsā, kad vienai komandai paliek seši spēlētāji. Turklāt nebija noraidījumu!
Anglijas amatieru līgā kāda spēle tika pārtraukta pēc tam, kad tobrīd ar 0:8 zaudējošā komanda palika tikai sešu spēlētāju sastāvā — bez neviena noraidījuma!
Pagājušās nedēļas nogalē notikušās Hempšīras Premjerlīgas pirmās divīzijas spēlē “Andover Town” bija vadībā ar 8:0 pret “Paulsgrove”, kad otrā puslaika sākumā maču nācās priekšlaikus pārtraukt.
“Andover Town” galvenais treneris Robijs Skītss pastāstīja, ka četri “Paulsgrove” spēlētāji pēc pārtraukuma, kad rezultāts bija 7:0, laukumā vairs neatgriezās. Savukārt pēc astoto vārtu zaudēšanas vēl viens futbolists pameta laukumu savainojuma dēļ. Saskaņā ar noteikumiem spēli nedrīkst turpināt, ja kādā no komandām laukumā ir mazāk par septiņiem spēlētājiem.
Hempšīras Premjerlīgas vadība “BBC Sport” apstiprināja, ka sākta notikušā izmeklēšana. Tikmēr “Paulsgrove” sociālajos tīklos publicētajos ierakstos norādīja, ka spēles pārtraukšanas iemesls bijuši futbolistu savainojumi.
“Esmu futbolā darbojies jau ļoti ilgi, un, godīgi sakot, nekad neesmu redzējis, ka pretinieku komanda rīkotos šādi. Visi 11 viņu spēlētāji pēc pirmā puslaika, kad bijām vadībā ar 7:0, devās uz ģērbtuvēm, un nevienam nekas nekaitēja,” ironizēja Skītss. “Galu galā viņi atgriezās laukumā tikai septiņu spēlētāju sastāvā. Acīmredzot četri futbolisti kaut kādā veidā bija pamanījušies savainoties ģērbtuvē. Mēs gandrīz uzreiz guvām vēl vienus vārtus, panākot 8:0, un pēc tam viss pārvērtās par pilnīgu farsu.”
“Mēs uzreiz panācām 8:0, un spēle tika pārtraukta, jo pretinieku treneris lika saviem spēlētājiem krist zemē,” mikroblogošanas vietnē “X” rakstīja Skītss. “Nožēlojami. Ja tevi laukumā pamatīgi sagrauj, uztver to kā vīrietis un nospēlē maču līdz galam. Viņi visiem izšķieda laiku tikai tāpēc, ka nespēja samierināties ar rezultātu.”
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Tikmēr “X” parādījās vairāki ieraksti, kas, šķiet, bija publicēti no Paulsgrove oficiālā konta. Tajos tika apgalvots, ka visi futbolisti patiešām bijuši savainoti. Vienā no atbildēm uz Skītsa ierakstu bija teikts: “Diemžēl nevar piespiest savainotus spēlētājus turpināt spēli.”
Hempšīras Premjerlīgas pārstāvis paziņoja: “Kā ierasts jebkuras pārtrauktas spēles gadījumā, ir sākta izmeklēšana. Kamēr tā nebūs pabeigta, mēs nekādus komentārus nesniegsim.”
“Andover Town” pašlaik ieņem vietu 16 komandu turnīra tabulas vidusdaļā. Savukārt “Paulsgrove” ieņem pēdējo vietu, šosezon piedzīvojot zaudējumus visās desmit spēlēs. Turklāt trijos līdz galam aizvadītajos mačos komanda zaudējusi ar vismaz astoņu vārtu starpību.
Šī līga atrodas Anglijas futbola līgu sistēmas 12. līmenī, norāda BBC.