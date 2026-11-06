Armēnijas futbolistiem pret Latviju nepalīdzēs labākais snaiperis Spercjans
Latvijas vīriešu futbola izlases pretiniecei UEFA Nāciju līgā Armēnijai nevarēs palīdzēt komandas ceturtais visu laiku labākais vārtu guvējs Eduards Spercjans.
26 gadus vecais Saūda Arābijas komandas "Al-Ahli" uzbrūkošais pussargs Spercjans, kurš 46 mačos guvis 13 vārtus, no šobrīd aktīvajiem futbolistiem viņš ir rezultatīvākais Armēnijas spēlētājs. Valstsvienībai viņš nevarēs palīdzēt traumas dēļ.
Savainojumu dēļ izlasei novembra spēlēs nepievienosies arī Herni Avagjans, Sergejs Muradjans, Hulio Bueno un Fins Geragusjans, bet no traumām vēl nav atguvušies Ēriks Simonjans, Kamo Hovhanisjans un Vahans Bičahčjans.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā 12. novembrī izbraukumā tiksies ar Melnkalni, 15. novembrī "Skonto" stadionā Rīgā spēlēs ar Armēniju.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas C līgā pēc četrām kārtām ar vienu punktu grupā ieņem ceturto pozīciju, bet saglabā cerības uz trešo vietu. Grupas līdere ar desmit punktiem ir Melnkalne, septiņi punkti ir Kiprai, četrus punktus izcīnījusi Azerbaidžana, bet vienu - Latvija.
Armēnijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ognjens Čančarevičs (Belgradas IMT, Serbija), Arsens Beglarjans ("Alashkert"), Aleksandrs Mišijevs ("Urartu"), Gors Matinjans ("Sardarapat");
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aizsargi - Artjoms Bandikjans, Argišti Petrosjans (abi - Maskavas CSKA, Krievija), Eriks Pilojans, Armans Ghazarjans, Haritons Aivazjans (visi - "Urartu"), Georgijs Harutjunjans (Felčūtas "Puskas Akademia", Ungārija), Stjopa Mkrtčjans ("Nurnberg", Vācija), Nairs Tiknizjans (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Edgars Grigorjans ("Ararat-Armenia");
pussargi - Karlens Hovhannisjans (Toljati "Akron", Krievija), Ugočukvu Ivu (Kazaņas "Rubin", Krievija), Gors Manveljans ("Noah"), Karens Muradjans ("Ararat-Armenia"), Karens Nalbandjans, Edgars Pilojans (abi - "Alashkert"), Hovhanness Harutjunjans ("Pyunik");
uzbrucēji - Arturs Serobjans, Žirairs Šaghojans (abi - "Ararat-Armenia"), Edgars Sevikjans ("Ceuta", Spānija), Nareks Grigorjans (Konstancas "Farul", Rumānija), Nareks Hovhannisjans (Gdaņskas "Lechia", Polija), Arturs Miranjans (Tibērijas "Ironi", Izraēla), Arturs Gharibjans (Maskavas "Rodina", Krievija), Grants-Leons Ranoss ("Tenerife", Spānija).