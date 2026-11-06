Peripetijas arī slēpošanā. Krievu zvaigznei atsaka neitrālā sportista statusu, kas plāno vērsties tiesā
Pirms jaunās Pasaules kausa sezonas distanču slēpošanā neitrālā sportista statuss nav piešķirts krievu zvaigznei Aleksandram Boļšunovam. Sagaidāms, ka lēmums tiks pārsūdzēts Sporta arbitrāžas tiesā.
Slēpošana ir viens no tiem sporta veidiem, kurā krievi guvuši labvēlīgu lēmumu atgriešanai neitrālo atlētu vidū, taču Starptautiskā Slēpošanas federācija šoruden pārskatīja noteikumus. Tie paredz, ka sportistam nedrīkst būt pašreizējas vai iepriekšējas saiknes ar Krievijas vai Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem vai drošības dienestiem. Tāpat sportists nedrīkst būt tieši vai netieši atbalstījis karu Ukrainā pēc 2022. gada februāra. Turklāt tam jāatbilst antidopinga prasībām un sacensībās jāstartē bez savas valsts simbolikas. Saprotams, ka kādu no šiem punktiem Boļšunovs pārkāpis.
Lēmumu par krieva diskvalifikācijas paturēšanu spēkā FIS pieņēma 3. novembrī, taču publiski to nav komentējusi. Par to ziņoja Norvēģijas medijs NRK. FIS sagaida, ka lēmums tiks pārsūdzēts Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), turklāt organizācija baidās, ka pašreizējie noteikumi par neitrālā statusa iegūšanu ļaus Boļšunovam veiksmīgi pārsūdzēt sankcijas. CAS vairākkārtīgi lēmis par labu Krievijai - pēdējais precedents ir hokejs, kur gan tiek uzsvērta IIHF vājās argumentācijas loma sankciju atcelšanā.
To, ka Boļšunovs pārsūdzēs lēmumu, apliecinājis arī Krievijas Slēpošanas sporta veidu asociācijas prezidents Dmitrijs Sviščevs. "Ne visi mūsu sportisti vēl ir saņēmuši neitrālu statusu. Redzam, ka sabiedrība nav sajūsmā par mūsu atgriešanos. Mēs ikdienā sazināmies ar FIS, lai nodrošinātu, ka visiem mūsu sportistiem ir atļauts piedalīties sacensībās. Es redzu tikai divus iemeslus, kāpēc viņi varētu mums to neļaut: politika un zināmas bailes, ka pēc mūsu atgriešanās tiks izjaukta Skandināvijas hegemonija. Cita iemesla es neredzu. Aleksandrs ir iesniedzis visus dokumentus. Neredzu iemeslu liegt Bolšunovam piekļuvi starptautiskajai arēnai."
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"Aleksandrs ir skaidri norādījis, ka, ja viņš nesaņems piekļuvi, viņš vērsīsies tiesā. Un mēs viņu šajā jautājumā atbalstām. Un mēs cīnīsimies par katru sportistu, kurš nesaņem neitrālu statusu, pat ja viņš atbilst visiem kritērijiem," pauda krievu federācijas pārstāvis, atklājot, ka sportisti saskaroties ar vēl kādu problēmu - vīzu neiegūšanu.
29 gadus vecais Boļšunovs ir trīskārtējais olimpiskais čempions, četrkārtējais sudraba medaļnieks un divkārtējais bronzas medaļnieks. Viņš ir uzvarējis arī Pasaules čempionātā, divreiz Pasaules kausa izcīņā un prestižajās "Tour de Ski" sacensībās. Pasaules čempionātos krievs ir ieguvis vēl arī sešas sudraba medaļas un vienu bronzu.