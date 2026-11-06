Olimpisko medaļnieku svarcelšanā pieķer dopinga lietošanā
Starptautiskā Testēšanas aģentūra pavēstījusi, ka dopinga lietošanā pieķerts bulgāru svarcēlājs Dimitrovs Andrejevs.
Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļnieks svarcelšanā Bulgārijas sportists Dimitrovs Andrejevs par dopinga lietošanu diskvalificēts uz četriem gadiem, vēsta Starptautiskā Testēšanas aģentūra (ITA). 29 gadus vecā Andrejeva pērn nodotajās analīzēs ārpus sacensībām tika atrastas anaboliskā steroīda mesterolona pēdas.
""Mesterolons ir pazīstams ar savām spēcīgajām androgēnajām īpašībām – tas paaugstina testosterona līmeni un pastiprina vīrišķās dzimumpazīmes," paziņojumā norādīja ITA. Andrejevam ir tiesības apstrīdēt ITA piespriesto diskvalifikāciju Sporta arbitrāžas tiesā.
Bulgāru sportistam piespriesta diskvalifikācija līdz 2029. gada novembrim. Parīzes olimpiskajās spēlēs Andrejevs startēja svara kategorijā līdz 73 kilogramiem, tajā pašā, kurā piedalījās Ritvars Suharevs. Tā kā pārkāpums konstatēts 2025. gadā, neviena no iepriekš izcīnītajām godalgām Andrejevam netiks atņemta.
Karjeras laikā bulgārs kļuvis par divkārtējo Eiropas čempionu, kā arī izcīnījis zeltu 2014. gada Jaunatnes olimpiādē.