750 tūkstošu jautājums! KHL klubs lemj atlaist Latvijas hokeja leģendu Tambijevu, taču puses konfliktē par kompensāciju
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Maskavas "Dinamo" lēmis atlaist galveno treneri Leonīdu Tambijevu, taču puses nespēj vienoties par izmaksājamo kompensāciju.
Jau iepriekš ziņots, ka Leonīds Tambijevs bija nonācis krustugunīs. Viņš nepiekrita viena no vadošā hokejista Džordana Vīla uz laiku došanos pie ģimenes un veselību problēmu māktā bērna. Tambijeva nostāju neatbalstīja "Dinamo" vadība, tāpat viņu izsvilpa kluba fani.
Krievu mediji ziņo, ka Tambijevs no ieņemamā amata, kurā tika iecelts pirms šīs sezonas, ir atlaists. Viņš nav devies ar klubu izbraukumā, kur 5. novembrī tika aizvadīta spēle pret Šanhajas "Dragons" (klubs uzvarēja ar 3:2). Par trenera vietas izpildītāju nozīmēts Oļegs Orehovskis, bet galvenais kandidāts uz Tambijeva aizstāšanu minēts Ravils Jakubovs.
Tāpat tiek ziņots, ka "Dinamo" un Tambijevam nav pagaidām izdevies panākt vienošanos par izmaksājamās kompensācijas apmēru. Aplēsts, ka Tambijeva gada alga ir 40 miljoni rubļi jeb 437 tūkstoši eiro. Pilnas kompensācijas izmaksas gadījumā (puses noslēdza divu gadu līgumu) "Dinamo" var nākties šķirties no 70 miljoniem rubļu jeb 765 tūkstošiem eiro. Tambijevs nav gatavs samazināt savu kompensācijas apmēru vai vispār atteikties no sev pēc līguma pienākošās summas. Tā kā puses vēl nav vienojušās par līguma izbeigšanas nosacījumiem, Tambijevs nav oficiāli atbrīvots no amata.
Tiek norādīts, ka īsajā sastrādāšanās laikā bijušajam Latvijas izlases hokejistam bija izveidojušies konflikti ar "Dinamo" vadību, atsevišķiem darbiniekiem un spēlētājiem. Līdz ar to klubā lēmums par darba attiecību izbeigšanu netiek uztverts ar nožēlu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tambijevs ir viens no tiem hokeja pārstāvjiem, kurš Krievijā palicis strādāt arī pēc Ukrainas pilna mēroga kara sākuma un tam sekojošiem grozījumiem Latvijas Sporta likumā. Vairākas sezonas Tambijevs strādāja kā Vladivostokas "Admiral" galvenais treneris, bet pēc tam bija trenera asistents Sanktpēterburgas SKA.