Kristaps Porziņģis līguma izpirkuma gadījumā gatavs atteikties no iespaidīgas daļas atalgojuma
Ziemeļamerikas mediji turpina šķetināt Kristapa Porziņģa sāgu. Tiek ziņots par to, no cik lielas naudas viņš gatavs atteikties pēc aizmainīšanas uz citu komandu un līguma izpirkuma.
Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis visdrīzāk ir noslēdzis savu NBA karjeru. Dienu pirms treniņnometnes sākuma viņš informēja Goldensteitas "Warriors", ka veselības dēļ nepievienosies tai. Kopš 2024./2025. gada sezonas viņš sirgst ar POTS slimību, kā dēļ spēlējis maz. Ziņots, ka latvietim saasinājušies slimības simptomi, taču tas nav apstiprināts - Porziņģis nav daudz komentējis situāciju, vien reizi informējot par savu stāvokli un noraidot baumas par citām slimībām, kuras viņam piedēvēja.
Ja sākotnēji Goldensteitas "Warriors" gaidīja Porziņģi atpakal, tad, sākoties sezonai, situācija mainījusies. Porziņģis kopš sarunas ar "Warriors" vadību nav vairs viesojies kluba bāzē un līdz ar to vienība sākusi meklēt latvieša aizmainīšanas iespējas. Uzskatot, ka Porziņģis nesniedz pakalpojumus noslēgtajā pušu līgumā, "Warriors" lēmusi neizmaksāt algu Kristapam tik ilgi, kamēr viņam atrod jaunu klubu. Tas nozīmē, ka no šajā sezonā 20 miljonu algas viņš ik izlaistu spēli zaudē virs 218 tūkstošiem dolāru.
Porziņģis nav apstrīdējis kluba lēmumu. Kā ziņo "ClutchPoints", tad tas galvenokārt ir tamdēļ, ka jau tuvākajā laikā Kristaps tiks aizmainīts uz citu komandu. "Tas varētu notikt jau tuvākajā laikā - mēneša vai pusotra," uzskata Brets Sīgels. Viņš atklājis, ka pēc aizmainīšanas jaunais klubs ar Porziņģi vienosies par līguma izpirkšanu, latviešu basketbola zvaigznei atsakoties no lielas līguma summas. "Viņa izpirkums varētu būt NBA minimālā līguma apmērā - ap trīs līdz četriem miljoniem dolāru," pauda NBA apskatnieks.
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ClutchPoints’ @BrettSiegelNBA on the future of Kristaps Porzingis and the Warriors: “There was always a concern that the health issues could pop back up… Why is [Kristaps Porzingis] okay with [not getting paid]? It’s the fact that he’s going to be traded sometime within the next month/month and a half... The Warriors have been talking to multiple teams on the trade market… When he gets traded, he will be reaching a buy out agreement with whatever team he goes to.” (via “Clutch Scoops”)— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 5, 2026
Veterāna (Porziņģis NBA nospēlējis desmit sezonas un gatavojās savam 11. gadam līgā) minimālais sezonas atalgojums ir 3,87 miljonu dolāru robežās jeb aptuveni 3,45 miljoni eiro. Ja Porziņģis tik tiešām gatavs uz galda atstāt aptuveni 16 miljonus dolāru, tad kādam NBA klubam iegūt viņa līgumu var būt ļoti izdevīgi no finansiālā viedokļa - tas ļautu atbrīvot 20 miljonus dolāru algu griestos uz nākamo sezonu. Visdrīzāk gan ar visu to "Warriors" maiņas darījumā būs jāiesaista vēl kas (spēlētājs vai drafta izvēle) kopā ar Kristapa līgumu.
"Pēc līguma izpirkuma Kristaps beigs karjeru vai uz laiku pametīs basketbolu - vienalga, kā to definējiet," noslēgumā atklāja Sīgels. Viņš izteicās, ka "Warriors" pārrunājusi maiņas darījumus ar Čikāgas "Bulls", Ņūorleānas "Pelicans" un Milvoki "Bucks".
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā.