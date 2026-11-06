Uz viļņa esošā Goldensteitas "Warriors" pār zvaigžņoto "Heat" izcīna jau sesto uzvaru pēc kārtas
Goldensteitas "Warriors" komanda, kuras rindās joprojām nav Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā savā laukumā pieveica Maiami "Heat" vienību.
"Warriors" bija pārāka ar 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24), izcīnot sesto uzvaru pēc kārtas. Mājinieku rindās 29 punktus guva Stefens Karijs, kurš ar karjerā sakrātajiem 26 737 punktiem pakāpās uz 17. vietu visu laiku NBA rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.
STEPH DROPS 22 PTS IN THE 2H. WARRIORS WIN 6th STRAIGHT. 🏀 29 PTS 🏀 6 3PM With his 6 threes, Steph Curry becomes the first player in NBA history with four straight games of 5+ 3PM at age 38 or older 🤯 https://t.co/MxDzI66Ehe— NBA (@NBA) November 6, 2026
Mājinieku panākumu ar 17 punktiem, astoņām izcīnītām bumbām zem groziem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Jaksels Landeborgs, bet viesu rindās Devions Mičels guva 20 punktus, bet Jannis Adetokunbo izcēlās ar 20 punktiem un 14 izcīnītām atlēkušajām bumbām.
Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Kad un vai vispār latvietis atgriezīsies ierindā, "Warriors" neziņo. "Warriors" ar sešām uzvarām deviņās spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu. Savukārt "Heat", kas starpsezonā krietni mainījusi sastāvu, piedzīvoja sesto zaudējumu sezonā.
Devin Booker and Dillon Brooks starred for the Suns! Booker: 30 PTS, 8 AST, 3 STL, 4 3PM Brooks: 24 PTS, 2 STL, 4 3PM Phoenix picks up the home win 👏 https://t.co/nciIoPenDJ— NBA (@NBA) November 6, 2026
Citā spēlē Fīniksas "Suns" savā laukumā ar 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31) pārspēja Orlando "Magic" vienību, kas naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika būs nākamā "Warriors" pretiniece. Mājinieku sastāvā Devins Bukurs guva 30 punktus, 24 punktus pievienoja Dillons Brukss, bet Mailzs Bridžess četru zaudējumu sēriju palīdzēja pārtraukt ar 18 punktiem un 13 izcīnītām bumbām zem groziem. "Magic" rindās 27+13 sakraja Vendels Kārters jaunākais, bet 18 punktus guva Tristans da Silva.