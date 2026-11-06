Ietur neitralitāti. Šveice atklāj nostāju par Krievijas atgriešanu starptautiskajā hokejā
Šveices Hokeja asociācija (SEHV) nesteigsies pieņemt lēmumu par valsts hokeja izlašu spēlēšanu ar Krievijas valstsvienībām starptautiskajās sacensībās, ceturtdien paziņoja SEHV.
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
SEHV ziņo, ka federācija ir ņēmusi vērā CAS lēmumu atļaut Krievijas valstsvienībām piedalīties starptautiskās hokeja sacensībās, apzinās šī lēmuma sekas un gaidīs turpmāko notikumu attīstību un Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) lēmumus. SEHV paziņojumā norāda, ka "apzinās šī jautājuma jutīgumu un sportiskās, politiskās un sociālās sekas" un rūpīgi seko līdzi aktuālajām norisēm un ņem vērā arī citu nacionālo hokeja federāciju nostāju.
"CAS ir augstākā starptautiskās sporta jurisdikcijas tiesa, un IIHF ir vadošā starptautiskā hokeja pārvaldes institūcija ārpus NHL," norāda SEHV prezidents Marks Liti, piebilstot, ka nosoda un nepieņem agresīvus karus. "Tomēr šobrīd mēs nerunājam par politisko, bet gan sportisko līmeni, un tagad galvenokārt IIHF ir jāizlemj par nākamajiem soļiem un lēmuma īstenošanu, ko es personīgi vērtēju kritiski."
Paziņojumā uzsvērts, ka jo īpaši būs jānoskaidro, vai un ar kādiem nosacījumiem Krievijas izlases atkal varēs piedalīties starptautiskās sacensībās, vai arī joprojām pastāv izslēgšanas pamatojums. "Kamēr šie jautājumi paliks neatrisināti, būtu pāragri spekulēt par iespējamām sekām Šveicei," teikts paziņojumā, uzsverot, ka, tiklīdz būs skaidrība par IIHF turpmāko rīcību, SEHV rūpīgi analizēs situāciju Šveicē un konsultēsies ar attiecīgajām politiskajām iestādēm un citām ieinteresētajām personām.
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SEHV norāda, ka vienpusēji nepieņems tik apjomīgu lēmumu un ka steiga šajā brīdī būtu nepareiza pieeja. Paziņojumā uzsvērts, ka ir svarīgi, lai tiktu apsvērti dažādi viedokļi un mierīgi, objektīvi un bez pārsteidzīgiem vai emocionāliem secinājumiem izvērtēta situācija.
Jau ziņots, ka par nostāju nespēlēt ar krieviem ir paziņojušas Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Čehijas hokeja federācijas. Kanāda ir paziņojusi, ka pasaules junioru čempionātā Kanādā, kas notiks no 26. decembra līdz 5. janvārim, neļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas izlasēm. Savukārt Francijas Hokeja federācija ir atsaukusi Francijas parahokeja izlasi no pasaules čempionāta C divīzijas turnīra decembrī, lēmumu pamatojot ar to, ka meistarsacīkstēs startēs arī Krievijas izlase.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas. Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.