Latvieši NHL: Girgensonam rezultatīva piespēle, Šmitam uzvara, bet Šilovam - ļoti neveiksmīgs vakars
Ceturtdien Nacionālajā hokeja līgā laukumā devās trīs Latvijas hokejisti, kuriem spēles izvērtās ļoti atšķirīgas.
Zemgus Girgensons izcēlās ar rezultatīvu piespēli Tampabejas "Lightning" uzvarā, pie panākuma tika arī Alberta Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers", savukārt Artūrs Šilovs ar Pitsburgas "Penguins" piedzīvoja smagu zaudējumu.
Girgensona pārstāvētā "Lightning" savā laukumā ar 4:1 pārspēja Čikāgas "Blackhawks". Latvijas uzbrucējs ne tikai atdeva rezultatīvu piespēli, bet arī piecas reizes meta pa vārtiem, izpildīja trīs spēka paņēmienus un bloķēja vienu pretinieku metienu. Laukumā viņš pavadīja 15 minūtes un 41 sekundi, spēli noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +2. Divus vārtus uzvarētāju labā guva Iļja Mihejevs.
Tikmēr Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" savā laukumā ar 3:2 pārspēja Filadelfijas "Flyers". Lai gan pēc otrās trešdaļas ņujorkieši atradās iedzinējos ar 1:2, noslēdzošajā periodā viņiem izdevās gūt divus vārtus un izraut uzvaru. Šmits laukumā pavadīja 13 minūtes un 22 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un izpildīja vienu spēka paņēmienu. Latvijas aizsargs spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Neveiksmīgs vakars izvērtās Šilovam, kura pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" savā laukumā ar 2:6 piekāpās Bostonas "Bruins". Latvijas vārtsargs atvairīja 18 no 24 pretinieku metieniem jeb 75% raidījumu. Bostonas komandas uzvaru ar diviem gūtiem vārtiem sekmēja Pāvels Zaha.
Austrumu konferences kopvērtējumā visaugstāk no Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām atrodas "Lightning", kas ar 22 punktiem 15 spēlēs ieņem ceturto vietu. "Rangers" ar 19 punktiem 17 mačos ierindojas astotajā pozīcijā, savukārt "Penguins" ar 12 punktiem 16 spēlēs atrodas 15. vietā.