"Riga" UEFA Konferences līgas mačā spēlē neizšķirti ar Čehijas "Jablonec"
Latvijas vienība "Riga" ceturtdien savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Čehijas komandu "Jablonec" Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas trešās kārtas mačā.
12. minūtē pēc stūra sitiena izpildes no kreisās puses viesu komandas spēlētājs Dominiks Holijs no vārtsarga laukuma līnijas ar galvu raidīja bumbu vārtos, taču sita tieši virsū mājinieku vārtsargam Kenanam Piričam, kurš bumbu tvēra.
33. minūtē viesu vārtsargs Klemens Mihelaks savā soda laukumā ar neatļautu paņēmienu apturēja mājinieku uzbrucēju Režinaldu Ramiresu, un Ramiress 35. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu, "Riga" komandai izvirzoties vadībā ar 1:0. Ramiress spēcīgi sita vārtu labajā stūrī, bet Mihelaks leca pretējā virzienā.
49. minūtē "Jablonec" rezultātu izlīdzināja. Pēc Holija piespēles Sebastians Nebila no soda laukuma labās puses ar sitienu vārtu tālajā stūri panāca 1:1.
Pēc trim minūtēm bumba vēlreiz nonāca viesu vārtos pēc skaista grieztā sitiena Salaha Ulada izpildījumā. Viņš no soda laukuma līnijas labajā pusē iegrieza bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī.
Tomēr videoatkārtojumā vēlāk tika konstatēts, ka pirms tam, Maksimam Toņiševam laukuma vidū atņemot bumbu Holijam, tika pārkāpti noteikumi. Vārtu guvums tika atcelts, bet Toņiševs saņēma dzelteno kartīti.
Ar trim punktiem rīdzinieki ieņem 19. vietu 36 komandu vidū, bet "Jablonec" ar diviem punktiem atrodas 23. vietā.
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Iepriekšējos mačus pamatturnīrā "Riga" noslēdza ar rezultātu 1:1, savā laukumā cīnoties neizšķirti ar Kazahstānas komandu Almati "Kairat" un izbraukumā - ar Kipras komandu "Pafos".
Tikmēr "Jablonec" viesos ar 2:3 zaudēja Vācijas klubam "Freiburg" un mājās spēlēja 0:0 ar Anglijas vienību Braitonas un Havas "Albion".
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpjoties Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia". Pēc tam Konferences līgas Čempionu zarā kvalifikācijas otrajā kārtā rīdzinieki ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", trešajā kārtā ar 2:1 - Ģēras ETO no Ungārijas, bet "play-off" kārtā ar 2:1 - Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
Čehijas kausa fināliste "Jablonec" Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā divu spēļu summā ar 4:3 pieveica Horvātijas klubu "Varaždin", trešajā kārtā ar 4:1 pieveica Latvijas čempioni RFS un "play off" kārtā pēc 1:1 divu maču summā pēcspēles sitienos ar 4:3 uzvarēja Skotijas komandu Glāzgovas "Rangers".
Latvijas čempionātā šajā sezonā "Riga" izcīnīja sudraba medaļas, bet "Jablonec" ar 20 punktiem 13 spēlēs ieņem septīto vietu.
Turnīra turpinājumā rīdzinieki 26. novembrī Lietuvā spēlēs ar Kauņas "Žalgiris", 10. decembrī savā laukumā - ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet 17. decembrī grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
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Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietas astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas ir iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā. UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.