Budapeštas "Ferencvaros" UEFA Eiropas līgas spēlē mazākumā pārspēj "AC Milan"
Budapeštas "Ferencvaros" ceturtdien Milānā mazākumā ar 2:0 (0:0) pieveica Itālijas A sērijas vienību "AC Milan" Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Eiropas līgas ceturtajā kārtā.
Ungārijas futbolisti svinēja ceturto uzvaru un sagādājot milāniešiem trešo zaudējumu četrās cīņās. Abus vārtus 52. un 66. minūtē guva Lenijs Džozefs. 77. minūtē viesi palika mazākumā pēc Bamideles Jusufa par sitienu ar elkoni nopelnītās sarkanās kartītes, taču rezultāts nemainījās. Pēc četrām spēlēm "Ferencvaros" ar 12 punktiem ieņem trešo vietu, bet "AC Milan" ar trim punktiem 36 komandu vidū ir 28. vietā.
36 komandas grupā aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām. Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs beigusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts trešo sezonu pēc kārtas. Pagājušajā sezonā Eiropas līgā uzvarēja Birmingemas "Aston Villa", kas finālā ar 3:0 apspēlēja Vācijas klubu "Freiburg".