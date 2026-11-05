Kuruca pārstāvētā "Baskonia" Stambulā piedzīvo zaudējumu Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas vienība Vitorijas "Baskonia" ceturtdien Stambulā piedzīvoja zaudējumu Eirolīgas desmitās kārtas spēlē, ar 65:84 (18:33, 14:19, 9:11, 24:21) piekāpjoties Stambulas "Fenerbahce" komandai.
Viesiem pa 12 punktiem guva Kobijs Simonss un Deveins Stjuarts, bet pa 10 punktiem - Klemāns Frišs un Kenets Farids, kura kontā arī 15 atlekušās bumbas. Uzvarētājiem 19 punktus guva Telens Hortons-Takers, bet 13 punktus Brekstons Kejs.
"Baskonia" ar vienu uzvaru desmit spēlēs ieņem pēdējo vietu 20 komandu sacensībās, bet Dāvja Bertāna pārstāvētā AAE komanda "Dubai" ar sešām uzvarām deviņās spēlēs ir astotā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās. Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".