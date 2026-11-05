Latvija pret Slovākiju: Vācijas kauss 2026
Latvijas hokeja izlase ceturtdien Diseldorfā pirmajā Vācijas kausa spēlē ar rezultātu 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Slovākijas valstsvienību.
Vītoliņš dalās pārdomās par uzvaru pār Slovākijas izlasi. "Katrs mūsu hokejists spēra soli uz priekšu!"
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš norāda, ka pirmajā Vācijas kausa ("Deutschland Cup") spēlē, kurā Latvija pārspēja Slovākiju, katrs mūsu hokejists spēra soli uz priekšu arī savā individuālajā spēlē.
Jau ziņots, ka Latvija papildlaikā ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) pārspēja Slovākijas valstsvienību. Latvijas izlases labā uzvaras vārtus guva Renārs Krastenbergs, bet pamatlaikā izcēlās Rihards Melnalksnis un Rodrigo Ābols. Gustavs Dāvis Grigals atvairīja 30 metienus un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Viņa kontā arī rezultatīva piespēle Ābola vārtu guvumā.
Intervijā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) preses dienestam Vītoliņš pēc spēles uzsvēra Latvijas hokejistu pašatdevi un cīņassparu. "Galvenais bija pārāk avantūriski neiekrist uzbrukumā, saprast to, ka slovākiem ir lieliski pretuzbrukumi," norādīja treneris. "Varbūt tikai pirmajās minūtēs slovāki kādu reizi pārķēra ripu. Turklāt radījām daudz vārtu gūšanas momentus, un varējām iemest vairāk ripu."
Vītoliņš izcēla, ka Latvijas izlases hokejistiem bija vairāk bīstamu vārtu gūšanas momentu nekā slovākiem.
"Otrajā trešdaļā radījām daudz vārtu gūšanas momentu un nospēlējām disciplinēti," saka treneris. "Žēl, ka nenosargājām uzvaru pamatlaikā, taču puiši parādīja raksturu, un uzvara papildlaikā ir tikpat vērta kā jebkura cita uzvara." Viņš uzsvēra visu hokejistu ieguldījumu uzvarā, norādot, ka līdz spēles beigām komanda spēlēja ar četrām maiņām.
"Domāju, ka katrs mūsu hokejists spēra soli uz priekšu arī savā individuālajā spēlē, jo spēlējām ar spēcīgu komandu," uzsvēra Vītoliņš.
Sestdien, plkst. 19.30, Harija Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Vāciju, bet svētdien, plkst. 12, - ar Austriju. Vītoliņa vadītā izlase ar trim vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem sastāvā uz Diseldorfu devās trešdien. Vītoliņam izlasē palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš un Raimonds Vilkoits, vārtsargu treneris Artūrs Irbe, video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
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Latvijas izlase "Deutschland Cup" ir startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. "Covid-19" ierobežojumu dēļ šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Pērn Latvijas izlase turnīrā izcīnīja vienu panākumu, iegūstot trešo vietu. Vācijas kausa izcīņa notiek kopš 1987. gada. Šis ir 37. "Deutschland Cup" turnīrs. Latvijas izlase decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Špiška Nova Vesā.