Latvijas hokejisti Vācijas kausa izcīņas pirmajā mačā papildlaikā izrauj uzvaru pār Slovākiju
Latvijas hokeja izlase ceturtdien Diseldorfā pirmajā Vācijas kausa spēlē ar rezultātu 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Slovākijas valstsvienību.
Latvijas izlases labā uzvaras vārtus guva Renārs Krastenbergs, bet pirms tam pamatlaikā izcēlās Rihards Melnalksnis un Rodrigo Ābols. Gustavs Dāvis Grigals atvairīja 30 metienus, kamēr latvieši pa pretinieku vārtiem meta 38 reizes.
Grigals tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē.
Latvijas hokejisti ātri tika pie iespējas spēlēt vairākumā, un mača septītajā minūtē Melnalksnis lielā ātrumā ar individuālu reidu nonāca līdz vārtiem, panākdams 1:0. Turpinājumā, sekmīgi spēlējot abu komandu vārtsargiem Grigalam un Eugenam Rabčanam, rezultāts ilgstoši bija nemainīgs līdz trīs minūtes pirms otrā perioda beigām, kad Samuels Bučeks ar raidījumu no kreisā iemetienu apļa panāca 1:1.
Trešā perioda septītajā minūtē Latvijas izlase atgriezās vadībā pēc tam, kad ar individuālu reidu pretiniekus apspēlēja un ripu vārtos raidīja arī Ābols, kuram piespēli atdeva Grigals.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nedaudz vairāk nekā divas minūtes, Latvijas hokejisti tika pie noraidījuma, un slovāki lēma Bučeku mainīt pret sesto laukuma spēlētāju. Pretinieki izglābās, Simonam Jellūšam izpildot precīzu metienu bez ripas apstādināšanas.
Mačs turpinājās papildlaikā, kura otrajā minūtē Krastenbergs izcīnīja ripu aiz vārtiem un izslidoja metienam parocīgā pozīcijā, panākdams 3:2.
Sestdien, plkst. 19.30, Harija Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Vāciju, bet svētdien, plkst. 12, - ar Austriju. Vītoliņa vadītā izlase ar trim vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem sastāvā uz Diseldorfu devās trešdien. Vītoliņam izlasē palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš un Raimonds Vilkoits, vārtsargu treneris Artūrs Irbe, video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
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Latvijas izlase "Deutschland Cup" ir startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. "Covid-19" ierobežojumu dēļ šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Pērn Latvijas izlase turnīrā izcīnīja vienu panākumu, iegūstot trešo vietu.
Vācijas kausa izcīņa notiek kopš 1987. gada. Šis būs 37. "Deutschland Cup" turnīrs. Latvijas izlase decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Špiška Nova Vesā.
Latvijas izlases sastāvs "Deutschland Cup":
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Ralfs Bergmanis (Jihlavas "Dukla", Čehija), Niks Feņenko (Bordo "Boxers", Francija);
uzbrucēji - Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Rodrigo Ābols ("Bern", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Renārs Krastenbergs (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Kristaps Skrastiņš (Forarlbergas "Pioneers", Austrija), Patriks Zabusovs (Jelgavas "Zemgale"/GBTU), Fēlikss Gavars ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Vītoliņš ("Sonderjyske", Dānija), Emīls Veckaktiņš ("Sierre", Šveice), Bruno Osmanis (Upsalas "Almtuna", Zviedrija), Daniels Serkins ("Basel", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Mogo"/RSU), Dāniels Andersons ("Liepājas hokeja komanda").