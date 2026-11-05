Sporta arbitrāžas tiesa komentē savu lēmumu atjaunot Krievijas hokeja izlases dalību starptautiskos turnīros
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) komentējusi savu pretrunīgi vērtēto lēmumu atjaunot Krievijas hokeja izlases dalību starptautiskos turnīros.
Pēc CAS lēmuma Latvija, Somija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija un Čehija oficiāli paziņoja, ka nespēlēs pret Krievijas izlasēm. CAS ceturtdien norādīja, ka tā ir informēta par reakciju uz tās lēmumu un atgādināja, ka pieņem lēmumus, balstoties uz apelāciju juridisko būtību, kā arī tikai uz pušu iesniegtajiem argumentiem un pierādījumiem.
Sporta arbitrāžas tiesa norādīja, ka Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) neesot sniegusi pietiekamus pierādījumus, lai pamatotu juridiskos nosacījumus Krievijas diskvalifikācijai.
CAS norāda, ka Krievijas Hokeja federācija un Starptautiskā Hokeja federācija vienojās savu strīdu nodot Sporta arbitrāžas tiesai. Īpašajā vienošanās dokumentā puses noteica, kādus jautājumus CAS izskatīs un kādos termiņos notiks process. Abām pusēm esot bijuši zināmi gan apspriežamie juridiskie jautājumi, gan sekas, kas rastos apelācijas apmierināšanas vai noraidīšanas gadījumā.
CAS komisija norāda, ka izvērtēja, vai IIHF lēmumi 2026. gada jūlijā neļaut Krievijas komandām atgriezties sacensībās atbilda spēkā esošajiem IIHF statūtiem un noteikumiem, un secināja, ka IIHF neesot iesniegusi pietiekamus pierādījumus, lai pamatotu juridiskos nosacījumus Krievijas komandu dalības liegšanai.
Komisija norādījusi, ka šādas bažas iepriekš esot bijušas paustas arī pašas IIHF iekšējos procesos. Tāpat tā atzīmēja, ka šī lēmuma organizatoriskās sekas, kā arī iespējamā neitrāla statusa ieviešana netika pamatoti ar pietiekamiem pierādījumiem, un IIHF procesa gaitā arī nebija lūgusi tos ņemt vērā. Līdz ar to CAS nevarot noteikt pasākumus, kurus puses nav lūgušas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija īstenoja pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.