Francijas Hokeja federācijas (FFHG) valde vienbalsīgi lēmusi atsaukt savu parahokeja izlasi no decembrī gaidāmā pasaules čempionāta.
Hokejs
Šodien 18:05
Francija Krievijas dēļ atsauc savu parahokeja izlasi no dalības pasaules čempionātā
Francijas Hokeja federācijas (FFHG) valde vienbalsīgi lēmusi atsaukt savu parahokeja izlasi no decembrī gaidāmā pasaules čempionāta C divīzijas turnīra, lēmumu pamatojot ar to, ka meistarsacīkstēs startēs arī Krievijas izlase.
Pasaules Parahokeja federācijas (WPIH) rīkotais C divīzijas turnīrs norisināsies no 8. līdz 13. decembrim Mehiko. Bez mājinieces Meksikas, turnīrā jāstartē arī Francijai, Austrijai, Krievijai un Pasaules komandai.
FFHG atgādina, ka šo turnīru nerīko Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF), kurai Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) pagājušajā nedēļā lika nekavējoties atjaunot agresorvalsts Krievijas izlases pasaules čempionātos.
Patlaban neviena no Francijas izlasēm nav augstākajā divīzijā, kur iespējama Krievijas izlašu atgriešanās, taču tas varētu ietekmēt nākamā gada pasaules čempionātu sievietēm, kurā paredzēta Francijas dalība, kā arī 2028. gada elites divīzijas turnīru vīriešiem, kas plānots Parīzē un Lionā.