“Tenerife” futbolistu nonāvējušais vārtsargs publicē skaudru vēstījumu
Spānijas otrās līgas kluba “FC Andorra” vārtsargs Hesuss Ovono, kurš 2. novembrī spēles sadursmes laikā izraisīja “Tenerife” uzbrucēja Hesusa de Migela nāvējošu traumu, nācis klajā ar paziņojumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Tenerifes “Estadio Heliodoro Rodríguez López” stadionā pirmdien notika traģēdija, kad spēles laikā mājinieku zvaigzne, 30 gadus vecais de Migels guva smagu traumu sadursmē ar Ovono. Incidents notika kompensācijas laika septītajā minūtē, kad Ovono izskrēja uz centra apli, lai izsistu tālu piespēlētu bumbu, un saskrējās ar de Migelu. Uzbrucējs saļima, bet Ovono tika noraidīts no laukuma. Kad kļuva skaidrs, ka cietušā stāvoklis ir kritisks, spēle tika pārtraukta un to vairs neturpināja. Vietējie mediji vēstīja, ka ceļā uz slimnīcu de Migelam apstājās sirds, taču mediķiem izdevās viņu atdzīvināt, bet Pirmdienas vakarā klubs raksturoja viņa stāvokli kā “nopietnu, bet stabilu”. Diemžēl nākamajā dienā viņa stāvoklis pasliktinājās un no gūtajām traumām spēlētājs nomira. Kā nāves cēlonis tiek minēta galvas trauma.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Trešdien Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsarga Ovono pārstāvētais klubs viņa vārdā izplatīja paziņojumu, paskaidrojot, ka viņš “vēlas personīgi pateikt dažus vārdus”. “Šīs ir manas dzīves grūtākās dienas,” paziņoja 25 gadus vecais Ovono. “Man ir grūti atrast vārdus, un ir ārkārtīgi smagi aptvert notikušo. Es izjūtu milzīgas sāpes par Hesusa zaudējumu. Es domāju par viņu, viņa ģimeni un visiem, kuri viņu mīlēja.” Viņš paziņoja, ka “ar visdziļāko cieņu” uztvers visu, kas turpmāk notiks, “taču šobrīd, godīgi sakot, es nespēju domāt ne par ko citu kā vien par Hesusu un sāpēm, ko mēs visi piedzīvojam. Dusi mierā, Hesus.”
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Pirms tam Ovono komandas biedrs Lautaro Spatss aizstāvēja vārtsargu, uzsverot, ka viņš “nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri” un de Migela nāve viņu ir “dziļi satriekusi”. Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā centra aizsargs Spatss norādīja, ka Ovono ir pilnībā sagrauts, vēsta BBC. “Tie, kuri viņu pazīst, zina, kāds viņš ir cilvēks, cik ļoti viņš šobrīd cieš un ka viņš nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri.”
Trešdien “FC Andorra” futbolisti pirms treniņa ar klusuma brīdi pieminēja de Migelu. Ovono treniņā nepiedalījās. BBC norāda, ka Ovono, kuram otrdienas rītā sociālajā tīklā “Instagram” bija vairāk nekā 30 000 sekotāju, kopš tā laika savu kontu ir deaktivizējis.
Spānijas policija sākusi izmeklēšanu par iespējamu nonāvēšanu aiz neuzmanības, bet Ovono draud ilgstoša diskvalifikācija.
Kopš otrdienas sērotāji pie “Estadio Heliodoro Rodríguez López” stadiona liek ziedus un aizdedz sveces. “Tenerife” paziņojusi, ka izsludina sešas sēru dienas, kuru laikā tiks apturētas visas kluba aktivitātes. Kluba futbolisti, darbinieki un amatpersonas piedalīsies de Migela bērēs, kas paredzētas 5. novembrī viņa dzimtajā Navahermosā, Toledo provincē. Kanāriju salu izglītības un sporta ministrs Poli Suaress atzina, ka Tenerife ir “pilnīgās sērās”. “Kanāriju salu sports ir satriekts,” Suaress sacīja “BBC Sport”. “Klubs ir sagrauts. Tā sirds ir pilnībā salauzta.”
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Sestdienas vakarā “Tenerife” arī atvērs sava stadiona durvis līdzjutējiem, lai viņi varētu "pienācīgi atvadīties" no futbolista. 30 gadus vecais de Migels ātri bija kļuvis par līdzjutēju iemīļotu spēlētāju. Dažādās Spānijas zemāko līgu komandās de Migels bija spēlējis jau kopš 2015. gada, bet Tenerifes klubam futbolists pievienojās iepriekšējā sezonā un ar 11 vārtiem palīdzēja “Tenerife” iekļūt Spānijas futbola otrajā līgā.