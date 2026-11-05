Paolo Nikolato paziņo futbola izlases kandidātus pēdējām UEFA Nāciju līgas spēlēm
Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato izvēlējies futbolistus, kuri spēlēs noslēdzošajos UEFA Nāciju līgas mačos.
Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato ceturtdien paziņoja valstsvienības sastāvu gaidāmajām UEFA Nāciju līgas spēlēm, un pirmo reizi tajā iekļauts Ivans Patrikejevs, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF). Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā 12. novembrī izbraukumā tiksies ar Melnkalni, 15. novembrī "Skonto" stadionā Rīgā spēlēs ar Armēniju.
📋Spēlētāju saraksts gada pēdējai nometnei 🎟️Biļetes uz 15. novembra spēli Skonto stadionā Latvija - Armēnija pērc https://t.co/Bnuf4f1fkI #LatvijasIzlase #11vilki https://t.co/mWAAbGKV5g— Futbola federācija (@kajbumba) November 5, 2026
Kopumā kandidātu sarakstā iekļauti 25 spēlētāji, tostarp 21 gadu vecais "Super Nova" pussargs Patrikejevs, kurš pērn saņēma Ilmāra Liepiņa balvu kā gada labākais jaunatnes futbolists. Patrikejevs aizvadījis 17 spēles U-21 izlasē, izceļoties ar trim vārtu guvumiem. Iepriekšējā sasaukumā debiju valstsvienībā piedzīvoja seši futbolisti - Denniss Cirkins, Alberts Aleksanjans, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Kristers Čudars un Markuss Strods, pēdējam no viņiem gūstot arī savus pirmos vārtus valstsvienībā.
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas C līgā pēc četrām kārtām ar vienu punktu grupā ieņem ceturto pozīciju, bet saglabā cerības uz trešo vietu. Grupas līdere ar desmit punktiem ir Melnkalne, septiņi punkti ir Kiprai, četrus punktus izcīnījusi Azerbaidžana, bet vienu - Latvija.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga"); aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija); pussargi - Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United"), Ivans Patrikejevs ("Super Nova"); uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).