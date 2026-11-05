Ēras beigas. Par karjeras noslēgšanu Portugāles izlasē paziņo superzvaigzne Krištianu Ronaldu
Krištianu Ronaldu sociālajos tīklos publicējis paziņojumu, kurā pavēsta par karjeras beigām Portugāles futbola izlasē.
"Es noslēdzu ceļojumu, kas sākās 2003. gada augustā un uz visiem laikiem mainīja manu dzīvi. Visas savas karjeras laikā valstsvienībā es vienmēr centos pārspēt pats savas robežas. Es vēlējos uzvarēt, vēlējos būt labākais, vēlējos iekļūt vēsturē. Es vienmēr esmu bijis prasīgs pret sevi. Es vienmēr gribēju vairāk. Es vienmēr ticēju, ka varam sasniegt vēl vairāk, un atdevu visu, kas man bija, šī krekla dēļ. Bija brīnišķīgi vakari. Bija uzvaras, kuras nekad neaizmirsīšu. Bija arī zaudējumi, par, kuriem domājot, sāpes ir jūtamas vēl šodien."
"Saviem komandas biedriem izlasē vēlos veltīt īpašus vārdus. Paldies par katru izrāvienu, katru apskāvienu, katru strīdu, katru klusuma brīdi pirms došanās laukumā, katru kopā svinēto uzvaru un katru zaudējumu, kas mūs padarīja stiprākus. Man bija tas gods būt jūsu kapteinim, taču neviens kapteinis neiet viens – jūs visi esat daļa no mana stāsta. Paldies visiem treneriem, vadītājiem, ārstiem, fizioterapeitiem, ekipējuma pārziņiem, personālam un daudziem citiem cilvēkiem, kuri strādāja kopā ar mani visus šos gadus," emocionālā ierakstā par karjeras beigām paziņoja Ronaldu.
Vēl nesen viņš konfliktēja ar izlasi un jauno treneri, kurš pret viņu bija izturējies bez cieņas. Ronaldu diskvalificēja par patvaļīgu Portugāles izlases pamešanu, taču atvērts bija jautājums, vai viņš vēl kādreiz tajā spēlēs. 5. novembrī Ronaldu atbildējis uz šo jautājumu.
Portugāles izlases sastāvā visu turnīru ietvaros un kopā ar pārbaudes spēlēm viņš aizvadījis 234 spēles, kurās iesitis 146 vārtus, tādējādi esot visu laiku rezultatīvākais spēlētājs izlašu futbolā. Viņa lielākais triumfs kopā ar izlasi tika izcīnīts 2016. gadā, kad tika izcīnīts Eiropas čempiona tituls. Divas reizes kopā ar Portugāli Ronaldu kļuva par UEFA Nācijas līgas uzvarētāju, bet vienīgais tituls, kas iztrūcis - Pasaules kausa trofeja. Vistālāk viņš šajā turnīrā aizspēlējās 2006. gadā, kad tika izcīnīta ceturtā vieta.
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Nesen Argentīnas izlasē karjeru noslēdza viņa karjeras laika lielākais konkurents - Lionels Mesi. Līdz ar to uzskatāms, ka bijušās pasaules futbola ikonas tuvojas savu spožo futbolista karjeru noslēgumam. Krištianu Ronaldu jau vairākus gadus futbolu spēlē Saūda Arābijā, kur mērķē tikt līdz karjerā 1000. gūto vārtu atzīmei.