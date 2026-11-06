Rītausmu ciemā atjaunots multifunkcionālais aktivitāšu laukums
Īslīces pagasta Rītausmu ciemā pabeigta multifunkcionālā aktivitāšu laukuma atjaunošana, uzlabojot sporta segumu un publisko infrastruktūru, lai veicinātu fiziskās aktivitātes un kopienas pasākumus. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda un Bauskas novada pašvaldības finansējumu, radot daudzfunkcionālu vidi sportam un brīvdabas notikumiem.
Īslīces pagasta Rītausmu ciemā noslēgušies multifunkcionālā aktivitāšu laukuma pārbūves darbi. Atjaunots sporta laukuma segums un pilnveidota publiskā infrastruktūra, radot piemērotāku vidi fiziskajām aktivitātēm, sporta nodarbībām un kopienas pasākumiem.
Laukums paredzēts dažādām sportiskajām aktivitātēm – ikdienas vingrinājumiem, kā arī sacensībām strītbolā, florbolā un futbolā. Tas sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, veicina veselīgu dzīvesveidu un paplašina brīvdabas kultūras un sabiedrisko pasākumu rīkošanas iespējas Īslīces pagastā.
Laukums jau tiek izmantots sportiskām aktivitātēm. 28. septembrī Rītausmu parkā norisinājās sporta diena Īslīces pirmsskolas izglītības iestādes bērniem. Mazie sportisti skrēja, lēca, vingroja un pārvarēja dažādus šķēršļus, kopīgi izbaudot kustību prieku.
Projekta faktiskās izmaksas 55 463,78 eiro bez (PVN), tostarp 1615 eiro bez PVN būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, bet 53 848,78 eiro bez PVN – būvdarbiem. Kopējais finansējums 65 157,02 ar PVN.
Projektu finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, piešķirot 35 000 eiro, un Bauskas novada pašvaldība, nodrošinot 20 950,19 eiro finansējumu.
Projekta īstenošana pilnveido publisko infrastruktūru Rītausmu ciemā, uzlabo iedzīvotāju iespējas nodarboties ar sportu un veicina aktīvas, saliedētas vietējās kopienas veidošanos.
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Projekts “Multifunkcionālā aktivitāšu laukuma atjaunošana Rītausmu ciemā” (Nr. 24-06-CL27-C0LA19.2202-000002) īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (intervences kods – LA19), aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".